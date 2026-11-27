Por iniciativa del intendente Francisco Azcué y con el objetivo de promover el desarrollo económico local, acompañar al sector comercial y contribuir al sostenimiento del empleo, se dispuso la liberación del Estacionamiento Medido con motivo de las Fiestas de Fin de Año.

La medida comprenderá el período comprendido entre el 17 de diciembre y el 2 de enero, con alcance general a todas las zonas del sistema.

“Estas son fechas oportunas para incentivar el consumo, facilitar las compras y favorecer la concurrencia de los concordienses y de quienes nos visiten a los comercios de la ciudad. Es una forma de acompañar desde el Municipio al privado, como ya lo estamos haciendo con otras medidas similares como ser la liberación del estacionamiento los días miércoles por la tarde”, afirmó el intendente Azcué.

Una vez que esté vigente la medida, se podrá estacionar libremente en los lugares habilitados, respetándose el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial.

El régimen actual se restablecerá automáticamente a partir del 3 de enero de 2027, conforme a los días y horarios vigentes.