PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL, SE LIBERA EL ESTACIONAMIENTO LOS DÍAS MIÉRCOLES POR LA TARDE

Como resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concordia y el sector comercial, se acordó que los días miércoles, por la tarde, se libera el estacionamiento medido en la zona céntrica.

El objetivo es fortalecer la actividad económica local, incrementar la concurrencia de vecinos y visitantes a la zona céntrica y estimular las compras en los locales de la ciudad.

La medida, que rige desde este miércoles 14 de octubre, se da en el marco del “Paseo del Centro-Miércoles de Promo”, que procura incentivar el consumo mediante promociones y descuentos en los comercios.

Además, desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, conjuntamente con la Asociación Amigos de la Peatonal, se realizan actividades recreativas y culturales que se desarrollan en el tradicional paseo comercial.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia de trabajar junto a quienes generan empleo e invierten en la ciudad: “el comercio es una parte fundamental de la economía de Concordia y como Estado debemos trabajar en conjunto, escuchándolos y generando acciones que permitan sostener la actividad, mejoren las ventas y el circuito económico”.

*DOS MESES*

La liberación tendrá vigencia durante un período de 2 meses, aplicándose en los siguientes días: Octubre: miércoles 14, 21 y 28. Noviembre: miércoles 4, 11, 18 y 25. Diciembre: miércoles 2 y 9.

La adecuación horaria se aplicará de manera general en las zonas alcanzadas por el sistema, sin exigir compras ni acreditaciones a los usuarios. Cumplida la vigencia establecida, el sistema continuará funcionando conforme el régimen horario vigente.