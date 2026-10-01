*PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, LA LINEA 105 SE ENCUENTRA MOMENTÁNEAMENTE FUERA DE SERVICIO*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, informa que momentáneamente el servicio telefónico 105 no se encuentra disponible.

Esto se debe a tareas de renovación y actualización de la línea que, una vez finalizados, permitirán una mejor recepción y atención de reclamos y consultas sobre servicios públicos.

Mientras se realizan estos trabajos, quiénes necesiten hacer uso del servicio, podrán hacerlo de manera personal en las oficinas ubicadas en la Ex Estación Norte, en Avda. San Lorenzo y Gobernador Cresto, en el horario de 7 a 19 horas.

Además se dispuso, de manera provisoria, el siguiente número de WhatsApp: 345 413 7884.

El servicio funcionará de esta forma hasta el día lunes 5 de octubre inclusive.

Estos cambios permitirán menor tiempo de espera y menor cantidad de llamadas perdidas lo que mejorará la continua calidad de atención; múltiples líneas simultáneas; grabación de llamadas, con cola de espera y desborde automático a otros operadores y el reclamo quedará registrado ya que cada llamada genera un registro con número de origen, duración y resultado. Aunque se corte, queda la traza y puede devolverse el llamado.

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