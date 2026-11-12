PAVIMENTO DE CALLE PAULA ALBARRACÍN: “ESTOS SON RECURSOS MUNICIPALES QUE VUELVEN EN OBRAS” AFIRMÓ AZCUÉ

Este miércoles, el intendente Francisco Azcué, inauguró la obra de asfaltado de calle Paula Albarracín, ejecutada íntegramente con fondos propios, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID).

La pavimentación de este tramo, comprendido entre calles España y Mario Gatto, integra la Etapa I, de 37 cuadras distribuidas en distintos barrios de la ciudad. Antes de colocar la carpeta asfáltica, se realizó el recambio de válvulas y extensiones en la red de agua potable y cloacas, colocación de iluminación LED, señalética y construcción de cordón cuneta.

“Estos son recursos municipales que hoy están volviendo en obras por eso agradezco y destaco el compromiso de los vecinos de acompañarnos y de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Acá están los resultados del Plan de Infraestructura que anunciamos para este año” remarcó Azcué.

En ese sentido y con la mirada puesta en el 2027, el intendente afirmó: “esto recién empieza porque para el año próximo hemos presupuestado el doble de recursos propios destinados a obras porque no es solamente lo que nos pide la gente sino que además vamos a trabajar y gestionar para seguir mejorando los barrios”.

Por ello consideró Azcué que es primordial que cada uno cumpla con lo que le corresponde: “tanto nosotros como gobierno como ustedes como vecinos tenemos una responsabilidad que cumplir. Sigamos juntos para que Concordia se ponga de pie, mejorando, con lo más importante que contamos que es nuestra gente”.

Silvia Goya, vecina del lugar, sostuvo que “para nosotros es una gran alegría y estamos agradecidos por las obras en calle Paula Albarracín por que mejoran nuestro bienestar, nuestra calidad de vida” poniendo como ejemplo que su hijo, que por razones laborales debe trasladarse hasta Villa Adela, “ahora ya no tiene que irse hasta Tavella o Concejal Veiga, hoy ya lo puede hacer más directo”.

De esta forma queda conformado un anillo de circulación que se conecta con las obras realizadas anteriormente en esta zona de Concordia, favoreciendo la conectividad y transitabilidad de un sector de la ciudad que posee establecimientos educativos, entidades intermedias, comercios y el paso líneas de transporte urbano como de producciones locales.