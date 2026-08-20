Local Concordia

POR RAZONES CLIMÁTICAS SE SUSPENDE LA CHARLA SOBRE HUERTAS EN EL CENTRO DE JUBILADOS NUEVO MILENIUM

Por Maximiliano José Peisojovich · 20 de agosto de 2026 · 102 lecturas · 1 min de lectura

*POR RAZONES CLIMÁTICAS SE SUSPENDE LA CHARLA SOBRE HUERTAS EN EL CENTRO DE
JUBILADOS NUEVO MILENIUM*

La Municipalidad de Concordia informa que, por razones climáticas, se
suspende la charla informativa sobre huertas “Cultivando Vida y
Experiencias”, prevista para este jueves 20 de agosto, en el Centro de
Jubilados Nuevo Milenium.

La actividad será reprogramada. La nueva fecha será comunicada
oportunamente.

Se agradece la comprensión y esperamos poder encontrarnos próximamente para
compartir esta propuesta de aprendizaje y encuentro.

 

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