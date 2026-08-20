*POR RAZONES CLIMÁTICAS SE SUSPENDE LA CHARLA SOBRE HUERTAS EN EL CENTRO DE

JUBILADOS NUEVO MILENIUM*

La Municipalidad de Concordia informa que, por razones climáticas, se

suspende la charla informativa sobre huertas “Cultivando Vida y

Experiencias”, prevista para este jueves 20 de agosto, en el Centro de

Jubilados Nuevo Milenium.

La actividad será reprogramada. La nueva fecha será comunicada

oportunamente.

Se agradece la comprensión y esperamos poder encontrarnos próximamente para

compartir esta propuesta de aprendizaje y encuentro.