*POR RAZONES CLIMÁTICAS SE SUSPENDE LA CHARLA SOBRE HUERTAS EN EL CENTRO DE
JUBILADOS NUEVO MILENIUM*
La Municipalidad de Concordia informa que, por razones climáticas, se
suspende la charla informativa sobre huertas “Cultivando Vida y
Experiencias”, prevista para este jueves 20 de agosto, en el Centro de
Jubilados Nuevo Milenium.
La actividad será reprogramada. La nueva fecha será comunicada
oportunamente.
Se agradece la comprensión y esperamos poder encontrarnos próximamente para
compartir esta propuesta de aprendizaje y encuentro.
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