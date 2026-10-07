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Local Concordia

POR RAZONES CLIMÁTICAS SE SUSPENDE LA FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 14 horas · 342 lecturas · 2 min de lectura

*POR RAZONES CLIMÁTICAS SE SUSPENDE LA FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL*

La jornada prevista para este miércoles 7 de octubre en Plaza 25 de Mayo queda suspendida. La actividad se retomará mañana jueves 8 con normalidad. Además, se invita a la comunidad a participar de la Feria Paseo del Río – Edición Primavera, que se realizará el domingo 11 en el Parque San Carlos.

La Municipalidad de Concordia informa que, debido a las condiciones climáticas, queda suspendida la jornada de la Feria de Emprendedores de la Economía Social prevista para este miércoles 7 de octubre. La actividad se desarrollará con normalidad mañana jueves 8 de octubre, de 8:00 a 20:00 horas, en la Plaza 25 de Mayo.

La feria reúne a emprendedores de la economía social que ofrecen una amplia variedad de productos, entre ellos panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, artesanías, plantas, productos sublimados y más.

La propuesta es organizada por el Departamento de Economía Social, generando espacios de comercialización y promoción para los emprendedores locales.

*FERIA PASEO DEL RÍO – EDICIÓN PRIMAVERA*

En este marco, también se invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Paseo del Río – Edición Primavera, que se realizará el domingo 11 de octubre, de 14:00 a 18:00 horas, en el Parque San Carlos, en Belgrano y Arruabarrena.

La propuesta reunirá a emprendedores, artesanos y productores locales en un entorno al aire libre, con una jornada pensada para compartir en familia, disfrutar y acompañar el talento local.

De esta manera, desde la Municipalidad de Concordia se continúa acompañando y generando espacios para la comercialización, visibilización y fortalecimiento de los emprendimientos y la producción local.

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