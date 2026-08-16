*Por razones climáticas, se suspende la Feria Paseo del Río*
La Municipalidad de Concordia informa que, debido a las condiciones
climáticas previstas para este domingo 16 de agosto, se suspende la
realización de la Feria Paseo del Río – Edición Invierno, que estaba
prevista para desarrollarse de 14:00 a 18:00 horas en el Parque San Carlos.
La decisión se adopta con el objetivo de preservar la seguridad y el
bienestar de emprendedores, artesanos, productores locales y vecinos que
tenían previsto participar de esta propuesta.
La Feria Paseo del Río busca generar un espacio de encuentro, promoción y
comercialización para quienes emprenden y producen en nuestra ciudad.
La nueva fecha de realización será comunicada oportunamente a través de los
canales oficiales de la Municipalidad de Concordia.
Agradecemos la comprensión de toda la comunidad y de quienes forman parte
de esta iniciativa.
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