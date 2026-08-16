*Por razones climáticas, se suspende la Feria Paseo del Río*

La Municipalidad de Concordia informa que, debido a las condiciones

climáticas previstas para este domingo 16 de agosto, se suspende la

realización de la Feria Paseo del Río – Edición Invierno, que estaba

prevista para desarrollarse de 14:00 a 18:00 horas en el Parque San Carlos.

La decisión se adopta con el objetivo de preservar la seguridad y el

bienestar de emprendedores, artesanos, productores locales y vecinos que

tenían previsto participar de esta propuesta.

La Feria Paseo del Río busca generar un espacio de encuentro, promoción y

comercialización para quienes emprenden y producen en nuestra ciudad.

La nueva fecha de realización será comunicada oportunamente a través de los

canales oficiales de la Municipalidad de Concordia.

Agradecemos la comprensión de toda la comunidad y de quienes forman parte

de esta iniciativa.

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