*POR TRABAJOS PROGRAMADOS SE REDUCIRÁ EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DOS BARRIOS DE LA CIUDAD*

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que este *martes 15 de septiembre* y el *jueves 17 de septiembre*, en el marco de las obras que lleva adelante la Municipalidad de Concordia en calle Ricardo Rojas, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, se reducirá el servicio de agua potable en un sector de la ciudad.

Los barrios afectados serán los siguientes: Universidad y Centenario

Los trabajos programados, que comenzarán en las primeras horas de la mañana en ambos días, comprenden la realización de empalmes en los sectores de calle Ricardo Rojas y Diamante y Ricardo Rojas y Concejal Veiga, donde se lleva adelante la renovación de cañerías para la posterior repavimentación.

Una vez finalizadas las tareas, la recuperación del servicio se dará de forma paulatina. Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua y tomar los recaudos necesarios mientras se realizan los trabajos.

*Imagen ilustrativa*

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