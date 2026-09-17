*PREVIO A LA REPAVIMENTACIÓN, EL MUNICIPIO REALIZA EL RECAMBIO DE VÁLVULAS Y CONEXIONES DE AGUA Y CLOACAS EN CALLE RICARDO ROJAS*

La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), viene implementando, en las obras viales comprendidas en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, el recambio de cañerías, conexiones domiciliarias y válvulas obsoletas antes de avanzar con la pavimentación o repavimentación de las calles.

Estos trabajos previos tienen como objetivo reemplazar instalaciones viejas antes de colocar el asfalto para impedir futuras roturas en el pavimento nuevo, evitando duplicar los costos públicos que implicaría intervenir una calle recién asfaltada ante una falla o pérdida, además de mejorar la calidad de estos servicios en la comunidad.

Actualmente uno de los sectores en los que se viene realizando este recambio es en calle Ricardo Rojas, entre Concejal Veiga y Diamante, donde el intendente Francisco Azcué, junto al secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, señaló que “estamos trabajando para que las cosas se hagan bien. Recorriendo la calle podemos ver que hay capas de pavimento viejo que demuestra que las cosas no se hicieron como correspondía y esto trae consecuencias. Hoy se está haciendo como corresponde”.

“Se sacan las válvulas viejas, que están muy deterioradas, se hacen las conexiones nuevas de agua y cloacas a cada domicilio para que el vecino tenga la tranquilidad que una vez que se haga la repavimentación, no tenga problemas con estos servicios y la Municipalidad no deba reinvertir. Seguimos cuidando los recursos para poder llegar cada vez a más barrios” remarcó Azcué.

Una vez concluidos los trabajos de renovación de las redes de servicios, se realizará la reconstrucción completa del paquete estructural que incluye fresado de la capa asfáltica existente, compactación del suelo y badenes, para terminar con una carpeta asfáltica que permitirá no sólo mejorar la transitabilidad sino también optimizar el drenaje superficial y brindar mayor seguridad a los usuarios. --