*PRIMER CONGRESO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD *

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia informa que durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre, se realizará el I Congreso Municipal de Discapacidad y Accesibilidad y la I Expo Inclusiva. La actividad se enmarca en el Mes de la Sensibilización sobre la Discapacidad.

El encuentro tiene como finalidad generar un espacio de formación, sensibilización e intercambios, promoviendo la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad, desde un abordaje interdisciplinario y comunitario.

Será un espacio de capacitación interdisciplinaria a cargo de profesionales de la abogacía, psicopedagogía, neurología, obstetricia, medicina general, equinoterapia, kinesiología, terapia ocupacional y ortesis, junto con una exposición sobre la Lengua de Señas Argentina. Su eje distintivo es la mesa de experiencias de vida, en la que personas con discapacidad comparten en primera persona las barreras que enfrentan para acceder a la sociedad.

Durante las jornadas se desarrollarán exposiciones, talleres y espacios de intercambio vinculados, entre otras temáticas, con: Discapacidad, inclusión y accesibilidad; Derechos y marco jurídico de las personas con discapacidad; Psicología y aspectos emocionales y vinculares; Psicopedagogía y abordaje de niños con TEA; Neurología y trastornos del desarrollo; Sexualidad y discapacidad; Kinesiología, postura y cuidados diarios; Terapia ocupacional y autonomía; Ortesis y dispositivos de asistencia; Lengua de Señas Argentina (LSA) y comunicación accesible; Equinoterapia y deportes adaptados; Gerontología y discapacidad; Experiencias de vida en primera persona.

La jornada está dirigida a agentes municipales, profesionales, instituciones, estudiantes, personas con discapacidad, familias y público en general. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa y cupo limitado. Además, se otorgará certificado de asistencia.

Para mayor información, dirigirse a la Coordinación Municipal de la Administración Pública, 2.º piso del Centro Cívico, en calle Mitre y Pellegrini o vía WhatsApp al 345 414 6172.

--