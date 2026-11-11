PROGRAMA CAPACITAR: EMPRENDEDORES DE CONCORDIA COMPLETARON UNA ETAPA DE FORMACIÓN INTEGRAL

En el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID), la Municipalidad de Concordia realizó la entrega de certificados a los emprendedores y emprendedoras que participaron del Programa CAPACITAR – Formación Integral para el Fortalecimiento Emprendedor, una iniciativa impulsada por la Dirección de Cooperativismo y Emprendedurismo, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo.

El programa tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos para fortalecer los emprendimientos locales, mejorar su gestión y potenciar sus posibilidades de crecimiento. A través de diferentes módulos de formación, los participantes abordaron temáticas fundamentales como Marketing, Costos y Fijación de Precios, Medios de Pago, Documentación Comercial, Educación Financiera, Packaging e Imagen.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, destacó: “La capacitación es una herramienta fundamental para fortalecer los emprendimientos y generar mejores oportunidades de crecimiento. Desde el Municipio buscamos brindar conocimientos concretos que puedan aplicarse en el día a día de cada proyecto, porque sabemos que detrás de cada emprendimiento hay esfuerzo, trabajo y personas que buscan salir adelante. CAPACITAR apunta justamente a eso: brindar herramientas para que puedan desarrollarse y consolidarse”.

Durante el programa también se destacó la participación del Banco de la Nación Argentina, que, a través de su asesor Joaquín Ayala y del gerente Diego Hirlt, brindó dos instancias de capacitación destinadas a los asesores del área, compartiendo conocimientos y herramientas vinculadas a la actividad financiera y la atención a emprendedores. En reconocimiento a esta colaboración, se realizó una entrega especial de certificados de agradecimiento a sus representantes.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de Alejandro Martínez, licenciado, y Martín Denis, técnico en Economía Social, quienes desarrollaron los contenidos y acompañaron el proceso formativo de los participantes.

La actividad contó con la presencia de Miguel Parra, jefe del Departamento de Economía Social, y Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, quienes participaron de esta instancia de cierre y reconocimiento.

Esta propuesta forma parte de las acciones que se desarrollan en el marco del PID, que contempla el fortalecimiento del entramado productivo local mediante políticas de formación, generación de oportunidades y desarrollo de capacidades para emprendedores y emprendedoras de Concordia.

La entrega de certificados marcó el cierre de esta etapa de formación, reafirmando el compromiso municipal con la capacitación y el fortalecimiento de los emprendimientos de la ciudad.