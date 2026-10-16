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Local Concordia

PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES GRATUITAS EN EL BARRIO LOS PÁJAROS

Por Maximiliano José Peisojovich · 16 de octubre de 2026 · 315 lecturas · 1 min de lectura

*PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES GRATUITAS EN EL BARRIO LOS PÁJAROS*

La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa la continuidad del Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas.

Durante los días miércoles 21, viernes 23 y lunes 26 de octubre, se estará atendiendo en el barrio Los Pájaros, en calle Los Ruiseñores.

Las atenciones primarias y las vacunaciones se realizarán a las 9 horas.

Las castraciones, a partir de las 10:30 horas.

Para solicitar turnos, enviar un mensaje al WhatsApp 345-508 1414.

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