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Local Concordia

PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES GRATUITAS EN EL BARRIO PAMPA SOLER

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 5 horas · 165 lecturas · 1 min de lectura

*PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES GRATUITAS EN EL BARRIO PAMPA SOLER *

La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa la continuidad del Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas.

Durante los días miércoles 4, viernes 6 y miércoles 11 de noviembre, se estará atendiendo en el barrio Pampa Soler, en Avenida Eva Perón y Las Palmeras.

Las atenciones primarias y las vacunaciones se realizarán a las 9 horas.

Las castraciones, a partir de las 10:30 horas.

Para solicitar turnos, enviar un mensaje al WhatsApp 345-508 1414.

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