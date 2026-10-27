*PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES GRATUITAS EN LA BIANCA*

La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa la continuidad del Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas.

Durante los días miércoles 28, viernes 30 y lunes 2 de noviembre, se estará atendiendo en el barrio La Bianca, en calle San Juan y Cabo González.

Las atenciones primarias y las vacunaciones se realizarán a las 9 horas.

Las castraciones, a partir de las 10:30 horas.

Para solicitar turnos, enviar un mensaje al WhatsApp 345-508 1414.

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