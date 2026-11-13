PROVINCIA CEDE A LA MUNICIPALIDAD DOS INMUEBLES QUE SERÁN DESTINADOS PARA REFUGIO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO

Esta mañana se firmó un convenio entre la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) y la Municipalidad de Concordia mediante el cual el organismo provincial cede dos inmuebles para ser utilizados como alojamiento u hogar de tránsito para personas o grupos familiares que atraviesan situaciones de violencia intrafamiliar o de género.

Al respecto, el intendente Francisco Azcué destacó este paso administrativo, que es fruto de un trabajo realizado entre el Municipio y la AABIPER y que permitirá dar respuesta y contención a personas que pasan situaciones de vulnerabilidad.

“Estamos agradecidos por la rapidez con la que se pudo avanzar en este tema. Es importante contar con estos inmuebles porque no desconocemos la realidad por la que atraviesan algunas familias de la ciudad en cuestiones muy sensibles como son los casos de violencia”, señaló Azcué.

Por su parte, Eduardo Asueta, titular de la AABIPER, sostuvo que esto obedece a una política pública que lleva adelante el Gobierno Provincial en dar utilidad social a estos inmuebles, “más aún en esta cuestión en particular, a favor de la Municipalidad, quedando reflejado el compromiso de trabajar por el bienestar de las personas que son víctimas de violencia de género o intrafamiliar”.

El ingreso y permanencia de las personas se organizará conforme a los protocolos municipales y normativas aplicables, con enfoque de derechos, no discriminación, protección de niños y adolescentes en articulación con organismos competentes.

De la firma del convenio participaron la secretaria de Gobierno Patricia Rodríguez y la senadora provincial Gloria Cozzi.