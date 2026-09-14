Psicopedagogía forense: realizarán una charla gratuita en la UCU

La Universidad de Concepción del Uruguay será sede de una charla sobre *Psicopedagogía Forense y los alcances actuales de la profesión*, una propuesta destinada a profundizar sobre el rol de los profesionales del área en el ámbito jurídico y pericial.

La actividad se realizará el *sábado 19 de septiembre, de 9:30 a 12:30*, de manera *presencial*, en el *Salón de Actos de la UCU, Sede Central*.

La capacitación estará a cargo de la *Mg. Lic. Lía Del Prado*, quien abordará distintos aspectos vinculados con la psicopedagogía forense y las posibilidades de intervención profesional en este campo.

Está dirigida a *alumnos y docentes de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía, licenciados/as en Psicopedagogía, licenciados/as en Psicología y profesiones afines*.

La propuesta es *gratuita* y cuenta con la invitación de la *Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación (FCCE) de la UCU y la Red de Psicopedagogía de Concepción del Uruguay*.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al correo *psp.sc@ucu.edu.ar*.