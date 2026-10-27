Realizaron una charla sobre herramientas para la gestión administrativa y legal de clubes

La actividad estuvo dirigida a dirigentes y referentes de instituciones deportivas y sociales. Las contadoras Graciela Baron y Carla Chaix estuvieron a cargo de las disertaciones.

Se realizó la charla “Herramientas prácticas para la gestión administrativa y legal de clubes”, una propuesta destinada a dirigentes y referentes de instituciones, con el objetivo de brindar conocimientos para fortalecer la administración y el funcionamiento de los clubes.

Durante el encuentro, las contadoras Graciela Baron y Carla Chaix compartieron herramientas vinculadas con la gestión administrativa y los aspectos legales que forman parte de la actividad cotidiana de estas organizaciones.

La iniciativa buscó acompañar a quienes tienen responsabilidades dirigenciales, aportando recursos prácticos para mejorar la organización institucional y afrontar los desafíos que implica la gestión de los clubes.

La actividad fue impulsada desde el área de Extensión de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), en el marco de las propuestas orientadas a fortalecer el vínculo con la comunidad.