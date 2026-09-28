*RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO DEL 29 DE SEPTIEMBRE*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa cómo será la modalidad de prestación del servicio de recolección durante este martes 29 de septiembre, feriado provincial por la festividad de San Miguel Arcángel, santo patrono de la provincia de Entre Ríos.

En tal sentido, se comunica que el servicio se desarrollará de la siguiente manera:

Sectores 1 al 8: la empresa concesionaria VITSA, prestará servicio de manera NORMAL, manteniendo sus recorridos y frecuencias habituales.

Sectores 9 al 27: correspondientes a la Dirección de Recolección de Residuos, se implementará un esquema de guardia sanitaria, garantizando únicamente la atención de situaciones esenciales.

La prestación del servicio se normalizará en la totalidad de los sectores a partir del día miércoles 30 de septiembre, conforme a los cronogramas establecidos.

Se solicita a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos, respetando días y horarios, lo que resulta fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio.

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