La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa cómo será la modalidad de prestación del servicio de recolección durante el feriado nacional trasladado al lunes 23 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

En tal sentido, se comunica que el servicio, tanto en los sectores 1 al 8, a cargo de la empresa concesionaria VITSA, como en los sectores 9 al 27, correspondientes a la Dirección de Recolección de Residuos, se implementará el esquema normal, con sus horarios habituales.

Se solicita a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos, respetando días y horarios, lo que resulta fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio.