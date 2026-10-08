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Local Concordia

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL LUNES 12 DE OCTUBRE

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 8 horas · 235 lecturas · 1 min de lectura

*RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL LUNES 12 DE OCTUBRE*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa cómo será la recolección de residuos durante el feriado del próximo lunes 12 de octubre.

*Sectores 1 al 8:* la empresa concesionaria VITSA, prestará servicio de manera NORMAL, manteniendo sus recorridos y horarios habituales.

*Sectores 9 al 27:* correspondientes a la Dirección de Recolección de Residuos, se implementará el esquema normal, con sus horarios habituales.

Se solicita a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos, respetando días y horarios, lo cual resulta fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio

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