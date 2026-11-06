RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL LUNES 9 DE NOVIEMBRE

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa cómo se prestará el servicio el próximo lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV a nuestro país.

Tanto en los sectores 1 al 8, donde presta servicio la empresa concesionaria VITSA, como en los sectores 9 al 27, correspondientes a la Dirección de Recolección de Residuos, trabajarán de manera normal.

Se solicita a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos, respetando días y horarios, lo cual resulta fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio.