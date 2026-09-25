*RECOMENDACIONES DE BROMATOLOGÍA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE ELABORAN, ALMACENAN Y/Ó COMERCIALIZAN ALIMENTOS*

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia recuerda a los responsables de establecimientos que elaboran, almacenan y/ó comercializan alimentos, la importancia de implementar correctamente el sistema P.E.P.S. “PRIMERO EN ENTRAR, PRIMERO EN SALIR”.

Este método permite organizar el almacenamiento de los productos, de manera que aquellos que ingresaron primero al establecimiento sean los primeros en utilizarse o comercializarse. Su correcta aplicación contribuye a evitar el vencimiento de los alimentos, reducir pérdidas y mantener un adecuado control del stock.

*Para una correcta implementación se recomienda:*

Ordenar los productos de manera que los de ingreso más antiguo queden adelante y sean utilizados primero.

Controlar periódicamente las fechas de vencimiento y de elaboración.

Identificar correctamente los productos y mantener sus envases en buenas condiciones.

Realizar controles periódicos del stock para detectar productos próximos a vencer o que no se encuentren en condiciones adecuadas.

No comercializar ni utilizar alimentos que se encuentren vencidos, deteriorados o que presenten alteraciones en sus envases.

La aplicación del sistema P.E.P.S forma parte de una adecuada gestión y organización del almacenamiento, contribuyendo a prevenir desperdicios y, fundamentalmente, a garantizar la inocuidad de los alimentos que llegan al consumidor.

Desde Bromatología se continuará promoviendo las buenas prácticas de manipulación y almacenamiento, acompañando a los establecimientos en el cumplimiento de las condiciones necesarias para garantizar alimentos seguros para toda la comunidad.

*Imagen ilustrativa*

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