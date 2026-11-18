Desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia se recuerda a los responsables de los establecimientos elaboradores, manipuladores y expendedores de alimentos la importancia de mantener una correcta conservación de los mismos para prevenir su deterioro y evitar riesgos para la salud.

Una adecuada conservación permite mantener las características y la inocuidad de los alimentos durante el tiempo establecido para su consumo. Para ello, es fundamental respetar las condiciones de temperatura, almacenamiento, higiene y manipulación correspondientes a cada producto.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener los alimentos que requieren frío a la temperatura adecuada, evitando interrumpir la cadena de frío.

Controlar y registrar periódicamente la temperatura de heladeras, cámaras y freezers.

No sobrecargar los equipos de refrigeración, permitiendo una correcta circulación del aire frío.

Separar los alimentos crudos de aquellos listos para consumir para evitar la contaminación cruzada.

No volver a congelar alimentos que hayan sido descongelados, salvo que hayan sido previamente sometidos a una cocción adecuada.

Mantener los depósitos, cámaras, heladeras y demás sectores de almacenamiento limpios y ordenados.

La conservación adecuada es una responsabilidad que comienza en el establecimiento y continúa hasta el momento del consumo.

Desde la Dirección de Bromatología se recomienda incorporar estas prácticas como parte de la rutina diaria de trabajo, contribuyendo entre todos a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y al cuidado de la salud de la comunidad.