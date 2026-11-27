Desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia, se recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs).

Son enfermedades que pueden producirse por el consumo de alimentos o agua contaminados con microorganismos, sustancias químicas u otros agentes físicos. Muchas de ellas pueden prevenirse mediante prácticas adecuadas de higiene, manipulación, elaboración y conservación de los alimentos.

*Para reducir los riesgos se recomienda:*

Lavarse correctamente las manos antes, durante y después de manipular alimentos.

Mantener limpias y desinfectadas las superficies, utensilios y equipos.

Separar los alimentos crudos de los cocidos o listos para consumir.

Cocinar los alimentos completamente, especialmente carnes, huevos y preparaciones que los contengan.

Mantener una adecuada cadena de frío y no dejar alimentos perecederos a temperatura ambiente durante períodos prolongados.

Utilizar agua y materias primas seguras.

Respetar las fechas de vencimiento.

Proteger los alimentos de insectos, roedores y otros agentes contaminantes.

La prevención de las ETAs es una responsabilidad compartida. Cada buena práctica, desde la compra, el almacenamiento hasta la elaboración y el consumo, contribuye a proteger la salud de la comunidad.

La Dirección de Bromatología continúa trabajando en controles, capacitación y concientización para promover prácticas seguras y fortalecer la inocuidad de los alimentos.