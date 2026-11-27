Desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia, se recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs).
Son enfermedades que pueden producirse por el consumo de alimentos o agua contaminados con microorganismos, sustancias químicas u otros agentes físicos. Muchas de ellas pueden prevenirse mediante prácticas adecuadas de higiene, manipulación, elaboración y conservación de los alimentos.
*Para reducir los riesgos se recomienda:*
Lavarse correctamente las manos antes, durante y después de manipular alimentos.
Mantener limpias y desinfectadas las superficies, utensilios y equipos.
Separar los alimentos crudos de los cocidos o listos para consumir.
Cocinar los alimentos completamente, especialmente carnes, huevos y preparaciones que los contengan.
Mantener una adecuada cadena de frío y no dejar alimentos perecederos a temperatura ambiente durante períodos prolongados.
Utilizar agua y materias primas seguras.
Respetar las fechas de vencimiento.
Proteger los alimentos de insectos, roedores y otros agentes contaminantes.
La prevención de las ETAs es una responsabilidad compartida. Cada buena práctica, desde la compra, el almacenamiento hasta la elaboración y el consumo, contribuye a proteger la salud de la comunidad.
La Dirección de Bromatología continúa trabajando en controles, capacitación y concientización para promover prácticas seguras y fortalecer la inocuidad de los alimentos.
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