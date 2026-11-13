RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA N°1 POR SU ACTUACIÓN EN EL “DESAFÍO ECO YPF 2026”

El intendente Francisco Azcué visitó la escuela de Educación Técnica N°1 “Brigadier General Pascual Echagüe” para saludar y felicitar a los alumnos que ganaron el premio a la innovación tecnológica en el “Desafío ECO YPF 2026” que se realizó en Junín el pasado fin de semana.

Con el auto eléctrico Nº 97 obtuvieron el Premio AVEA a la innovación tecnológica, gracias al desarrollo de una herramienta que les permitió prepararse para recorrer un circuito que desconocían. La competencia reunió a 154 escuelas técnicas y más de 2.000 participantes de todo el país.

Tras reconocer el desempeño y trabajo de los alumnos y profesores, Azcué remarcó que “son un orgullo para los concordienses y para todos los entrerrianos. Han puesto mucho esfuerzo y dedicación, de toda la institución pero principalmente de ellos, nuestros jóvenes. Como concordiense destaco el talento que tenemos en la ciudad y las instituciones”.

Leandro Ruibal, integrante del equipo y alumno de la institución comentó que “el desafío consistió en armar un equipo de alumnos y profesores para construir un auto eléctrico y medirse con otras escuelas técnicas del país en un campeonato que constó de cinco carreras. Más allá de la competencia, nosotros recibimos el premio a la innovación tecnológica”

Por su parte Florencia Challiol, sostuvo: “nosotros creamos un simulador que proyectó la pista de Junín con el objetivo de que el piloto pueda crear su ruta, teniendo en cuenta cuánta batería van a estar gastando, a qué velocidad van a ir”.

Durante las pruebas deportivas, consiguieron el puesto 20 en Setup; el 41 en Flying Laps; el 33 en Sprint Femenino y el 26 en Endurance Final. En la clasificación general finalizaron en el puesto 32.

La delegación estuvo integrada por estudiantes de quinto y sexto año de Técnico Mecánico Electricista y Técnico Electricista con orientación en Electrónica Industrial. El equipo estuvo conformado por Leandro Ruibal, Benjamín Bentancur, Mateo Castillo, Candela Conde, Demián Stivanello, Facundo Guevara y Florencia Challiol, quienes contaron con el acompañamiento de los docentes Pedro Chiarello, Pablo Volpi, Ramón Esquivel, Guillermo Rastelli, Alicia Garayalde, Andrea Ribarola y Roberto Ramos.