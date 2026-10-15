*SAN CARLOS: EL PARQUE NACIONAL EL PALMAR BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE USO DEL ESPACIO, ACCESIBILIDAD Y EXPERIENCIA TURÍSTICA*

En el marco del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Turismo de Concordia, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y el Parque Nacional El Palmar, se desarrolló la 3.ª Jornada de Asistencia Técnica en Gestión del Turismo en Áreas Naturales Protegidas, en el Parque San Carlos.

La jornada estuvo dirigida a funcionarios y equipos técnicos de la Municipalidad de Concordia, quienes realizaron, junto a agentes del Parque Nacional El Palmar, una recorrida por distintos sectores del predio. El objetivo fue incorporar una mirada técnica especializada que permita identificar oportunidades de mejora vinculadas al uso del espacio, la accesibilidad y la experiencia turística.

Se trata de un proceso de acompañamiento que ya tuvo dos jornadas previas, en las que se trabajó sobre las características y necesidades del espacio junto a los trabajadores del predio.

En esta instancia, la recorrida permitió analizar distintos sectores del Parque San Carlos, entre ellos el portal de acceso, los perímetros, caminos vehiculares, senderos peatonales, miradores naturales, espacios recreativos, infraestructura pública y sitios culturales y de interés turístico. La actividad tuvo un carácter práctico y participativo y se desarrolló en el marco del Eje Temático 1: Protección y conservación del patrimonio, correspondiente al programa de asistencia técnica en gestión del turismo en áreas naturales protegidas.

*PARTICIPACIÓN Y TRABAJO ARTICULADO *

De este espacio participaron Belén Schauvinhold, subsecretaria de turismo y presidenta ejecutiva del EMCONTUR; Joaquín Gobetto, subsecretario de Ambiente; Constanza Montoreano, directora de Educación Ambiental; Silvina Molina, jefa del Departamento Parque San Carlos; María del Carmen Bonicalzi, integrante del Consejo Asesor de Patrimonio y de la Dirección de Planeamiento; Javier Del Cerro, interventor de Obras Sanitarias; Agustina Labriola, integrante de la Dirección de Planeamiento; Gabriela Mendiburu, integrante de la Dirección de Parques y Paseos; Ricardo Delgado, de la Dirección de Tránsito junto a integrantes de su equipo; integrantes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana; y Mikhail Cicognini, viverista local.

Por el Parque Nacional El Palmar estuvieron presentes Juan Ballay, guardaparques y jefe de la División ICE; Juan Zermathen, guardaparques y jefe del Área de Tareas Auxiliares; Cristian Sosa, guardaparques; y Luis Luggren, agente del Área de Conservación y Uso Público.

El trabajo articulado permite incorporar conocimientos y herramientas para la gestión de áreas naturales protegidas, promoviendo el intercambio entre equipos y aportando una mirada especializada para fortalecer la planificación y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de Concordia y la Región Salto Grande.

--

-- Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google. Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com. Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75YiTNYQ_u50oa2LsUpqeLeyCOh09ZQMsGOTvR2HNQ_8Ng%40mail.gmail.com.