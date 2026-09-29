Sauret visitó la Escuela Secundaria N.º 31 “José de San Martín”

El vicepresidente primero del Instituto Nacional Sanmartiniano, Dr. Héctor C. Sauret, visitó la Escuela Secundaria N.º 31 “José de San Martín” de Concepción del Uruguay, donde mantuvo un encuentro con estudiantes, docentes y autoridades de la institución.

Durante la jornada, el eje estuvo puesto en la figura del *General José de San Martín*, su trayectoria y el legado que dejó a las generaciones presentes y futuras. Sauret compartió con los estudiantes aspectos de la vida y el pensamiento del Libertador y reflexionó sobre los valores vinculados con la libertad y la independencia americana.

En el marco de la visita, el representante del Instituto Nacional Sanmartiniano realizó una *donación destinada a la Biblioteca Sanmartiniana* de la escuela, con el objetivo de fortalecer este espacio dedicado al estudio y la difusión de la vida, obra y pensamiento de San Martín.

Además, se entregó a cada estudiante y docente un ejemplar del trabajo *“San Martín y las Ciencias Naturales”*, material que propone una mirada sobre la relación entre la figura del Libertador y el conocimiento científico.

La visita tuvo un significado especial por tratarse de una institución que lleva el nombre de *José de San Martín*. El encuentro permitió acercar la historia nacional a los jóvenes y generar un espacio de reflexión sobre la vigencia del pensamiento sanmartiniano.

Durante la jornada, Sauret remarcó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la historia argentina y mantengan presente el legado de quienes tuvieron un papel destacado en la construcción de la identidad nacional.