*SE ABRE LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL INTERCOSECHA 2026/2027*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, informa que el próximo 28 de septiembre se abrirá la inscripción al Programa Intercosecha 2026/2027, destinado a trabajadores y trabajadoras temporarios del sector citrícola y de arándanos.

La iniciativa tiene como objetivo brindar asistencia económica durante el período de interzafra, cuando disminuyen o finalizan las actividades vinculadas a la cosecha y el empaque, contribuyendo a sostener los ingresos de las familias que dependen de estas actividades productivas.

El programa representa una herramienta de acompañamiento para los trabajadores de las economías regionales durante los meses de menor actividad, fortaleciendo el respaldo destinado a quienes desarrollan tareas de carácter temporario.

*INSCRIPCIONES*

La inscripción se realizará desde el 28 de septiembre hasta el 23 de octubre de 2026, mediante las siguientes modalidades:

*Presencial:*

En la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Concordia, ubicada en el 1° piso del Centro Cívico (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes, de 07:30 a 15:00 horas.

*Online:*

Completando el formulario de inscripción disponible en la publicación oficial:

https://forms.gle/K92tBxhf1K1wT3Ek6

*REQUISITOS*

Las personas interesadas deberán:

Ser mayores de 18 años.

Presentar DNI.

Presentar CUIL.

Presentar recibo de sueldo, donde consten el CUIT y el nombre de la empresa empleadora.

Desde la Dirección de Empleo se destacó la importancia de que los trabajadores del sector realicen la inscripción dentro del período establecido y cuenten con la documentación requerida para completar correctamente el trámite.

Asimismo, se brindará asesoramiento y orientación a quienes necesiten realizar consultas o requieran asistencia para completar la inscripción.

El Programa Intercosecha busca brindar un respaldo económico durante el período en que se interrumpe o reduce la actividad laboral estacional, acompañando a trabajadores vinculados a actividades productivas fundamentales para la economía regional.

Para obtener más información, los interesados pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, ubicadas en el 1° piso del Centro Cívico, Mitre y Pellegrini, de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas.

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