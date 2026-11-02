*SE ABRE LA PREINSCRIPCIÓN PARA CURSO DE INICIACIÓN APÍCOLA *

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, impulsa una nueva propuesta de capacitación orientada al fortalecimiento de la producción local: el Curso de Iniciación Apícola, una instancia de formación teórica y práctica destinada a quienes desean incorporar conocimientos sobre apicultura, iniciarse en esta actividad o adquirir nuevas herramientas para potenciar sus proyectos productivos.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos; y la Escuela de Educación Agrotécnica N.º 24 “Gral. San Martín”.

La capacitación propone brindar conocimientos fundamentales sobre la actividad apícola, el manejo de colmenas y los procesos de producción, combinando contenidos teóricos con prácticas a campo. El objetivo es acercar herramientas técnicas que permitan a los participantes desarrollar nuevas capacidades y generar oportunidades de crecimiento en el ámbito productivo.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Sebastián Arístide, destacó: “Desde la Municipalidad seguimos trabajando para acercar herramientas de formación que permitan a los vecinos adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y encontrar oportunidades para emprender y fortalecer sus actividades productivas. La apicultura representa una alternativa con potencial de crecimiento y queremos acompañar a quienes tengan interés en iniciarse o seguir desarrollándose en este sector”.

Asimismo, Aristide señaló que “el trabajo articulado con instituciones como el INTI, el INTA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos y la Escuela Agrotécnica N.º 24 nos permite sumar capacidades y conocimientos técnicos, generando propuestas de formación que vinculan la teoría con la práctica y responden a las necesidades del entramado productivo local”.

*INSCRIPCIONES Y MODALIDAD*

El curso tendrá una duración de cinco semanas, comenzará el 18 de noviembre de 2026 y se dictará bajo modalidad 100 % presencial. Debido a las características de la propuesta, contará con un cupo limitado de 25 participantes.

La capacitación será arancelada y ya se encuentra abierta la preinscripción, que permanecerá disponible hasta el 9 de noviembre de 2026.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de preinscripción a través del siguiente enlace:

https://registro-eventos.grsi.com.ar/inscripcion/preinscripcion-programa-iniciacion-apicola

Para obtener más información, podrán comunicarse a través del correo electrónico: desarrolloproductivo@concordia.gob.ar

A través de esta iniciativa, las instituciones participantes continúan fortaleciendo el trabajo conjunto para promover la formación, la incorporación de conocimientos técnicos y el desarrollo de nuevas oportunidades para el sector productivo de Concordia y la región.

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