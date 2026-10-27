SE ABRIERON LAS OFERTAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA ZONA NORTE DE CONCORDIA

Se van a estar interviniendo un total de 18 cuadras de la zona norte de la ciudad. Las calles a pavimentar son: De Los Viñedos entre calle Monseñor Tavella y Avenida Eva Perón y Avenida Pampa Soler, entre Avenida Independencia y calle Don Segundo Sombra.

Además se contempla la sistematización de los desagües pluviales en los siguientes sectores: Avenida Pampa Soler y Las Palmeras, donde se va a reconstruir parte del sistema pluvial existente; Avenida Pampa Soler y Sargento Cabrera, con mejoras del sistema pluvial existente; calle De los Viñedos, entre Sarmiento y Gobernador Cresto con la realización del sistema pluvial nuevo y en calle Gobernador Cresto, entre De los Viñedos y Facundo López Firpo, donde se reacondicionará y ampliará el sistema pluvial existente.

En la fase inicial, se llevará cabo la renovación de redes de infraestructura básica que implica el cambio de las cañerías de agua potable y de la red colectora cloacal, incluyendo todas las conexiones domiciliarias. Para asegurar la operatividad del sistema, se instalarán cámaras de captación.

Una vez concluidas las tareas de saneamiento, se ejecutará una base de suelo cemento que servirá de soporte a la pavimentación definitiva. La estructura se completará con una capa de rodamiento superior.

Además se realizarán trabajos de reconstrucción de cordón cuenta que hoy se encuentra en mal estado.

Al llamado a licitación se presentaron dos ofertas, pertenecientes a las firmas José Eleuterio Pitón S.A. y Vecchio S.R.L.