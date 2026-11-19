* Parte de prensa*

* ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MTB*

*ESTE DOMINGO LLEGA LA 9° EDICIÓN DEL DESAFÍO KM 248*

Solo quedan pocos días para lo que será la 9° Edición del Desafío KM 248 de mountain bike, que promete ser una aventura sumamente desafiante. Se esperan alrededor de 300 bikers de todo el país y de la República Oriental del Uruguay, que le darán vida a una prueba que se ganó su espacio en la región.

Este domingo, en la zona de Estancia Grande, a partir de las 9 de la mañana se largará la prueba, que tendrá dos distancias programadas: 38 y 72 kilómetros, bajo la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB. En esta ocasión se modificará el lugar de largada y llegada, será en el predio lindante al Restaurante del Complejo Turístico Kilómetro 248.

Cabe destacar que las inscripciones se toman en el sitio web www.encarrera.com.ar/248 y el cierre del mismo está previsto para este jueves al mediodía. En tanto que mañana viernes se llevará a cabo la entrega de kit para los competidores locales. La cita será en el Hotel Palmar de calle Urquiza 517 en el horario de 18 a 20.30 horas, en tanto que desde la organización remarcaron que de 20.30 a 21 se realizará la charla técnica “Obligatoria” para todos los ciclistas. Allí se brindarán detalles respecto al recorrido, como los horarios y demás. Además, como corolario de la noche se efectuarán numerosos sorteos entre los asistentes.

Cabe destacar que aquellos bikers que lleguen de otros puntos de la provincia, el país o del Uruguay la entrega de los kits de carrera para ellos será el mismo domingo de 7.30 a 8.30 en el predio de la Largada

Gran expectativas hay en la zona por este evento que año a año gana en popularidad y que fue declarado de Interés Legislativo, Deportivo y Turístico por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos.

Cabe destacar que para esta edición se determinó modificar el recorrido de los dos circuitos, ya que la idea es brindar nuevos escenarios para los ciclistas, siendo siempre la modalidad Rally, donde predominarán los caminos rurales que se complementarán con senderos, subidas y bajadas propias del lugar.

En cuanto a las categorías serán las siguientes. En 72 Km. Individuales: Promocionales, Juveniles, Sub 23, Elite (edad libre), Máster A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, Damas Elite, Damas A - B y C. En Parejas Caballeros de 72 Km (por suma de edades): hasta 59 años, de 60 a 89 años, de 90 a 119 años, más de 120 años. Parejas Mixtas únicas. Parejas damas únicas.

En 38 Km. Individuales:Menores, Principiantes, Máster E, Damas Promocionales. En 38 Km. Parejas: Caballeros únicos, Mixtas únicas y Damas únicas.

*Prensa Amigos del MTB*