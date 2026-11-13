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Local Concordia

SE ENCUENTRA ABIERTA UNA BÚSQUEDA LABORAL PARA JEFE DE TALLER EN CONCORDIA

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 11 horas · 351 lecturas · 1 min de lectura

A través de la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, se informa que se encuentra abierta una búsqueda laboral para cubrir el puesto de Jefe de Taller, destinado a una importante empresa del rubro agropecuario.

La convocatoria está dirigida a hombres mayores de 18 años que cuenten con experiencia en gestión y coordinación de talleres, conocimientos técnicos en maquinaria agrícola y capacidad para liderar y organizar equipos de trabajo.

Entre las principales responsabilidades del puesto se encuentran la coordinación de las actividades del taller, la organización de tareas de mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, la supervisión del personal y el control de los trabajos realizados.

*¿CÓMO POSTULARSE?*

La recepción de currículums vitae se realizará desde el 16 hasta el 21 de noviembre inclusive. Las personas interesadas deberán presentar su CV actualizado y una copia del DNI en el Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini, 1.º piso), de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.

Para más información, pueden acercarse a la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia.

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