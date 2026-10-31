*SE INAUGURÓ EL XVI SALÓN ANUAL NACIONAL DEL BICENTENARIO – GRABADO 2026*

*Con la participación de 83 artistas de 12 provincias argentinas, quedó inaugurada una nueva edición de uno de los espacios de referencia para las artes visuales de la ciudad. *

Este viernes quedó inaugurado en el Museo Municipal de Artes Visuales el XVI Salón Anual Nacional del Bicentenario – Grabado 2026, una propuesta cultural que, a lo largo de sus ediciones, se ha consolidado como un espacio de promoción, reconocimiento y difusión de las artes visuales argentinas.

En esta edición, el Salón recibió 185 postulaciones, de las cuales fueron seleccionados 83 artistas provenientes de 12 provincias argentinas, reafirmando el alcance federal de la convocatoria y el lugar que Concordia ocupa en el escenario nacional de las artes visuales.

Durante el acto se realizó la entrega de distinciones a los artistas premiados: Pipa Estefanel, Gustavo Larsen y Silvia Brewda, quienes fueron reconocidos por sus trabajos y su aporte a esta edición. Asimismo, se destacó y felicitó a todos los artistas participantes, cuyo compromiso y producción enriquecen esta propuesta cultural.

El intendente Francisco Azcué remarcó la trascendencia que este salón a adquirido con el paso del tiempo, posicionando a Concordia en materia cultural y artística, destacando que “esto forma parte del rico patrimonio que tenemos los concordienses y nos pertenece por eso invitamos a la comunidad a que se apropie, se sume y visite el Museo de Artes Visuales”.

El secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto, destacó la importancia de sostener estos espacios de promoción artística y señaló: “cada edición de este Salón representa mucho más que la inauguración de una muestra. Es la renovación de una convicción: que la cultura constituye una dimensión esencial de la vida de una comunidad” por ello “creemos importante continuar acompañando a los artistas y generando espacios de encuentro entre la producción cultural y la comunidad”.

Por su parte, Hugo Musser, director del Museo de Artes Visuales agradeció la participación destacada de artistas de diferentes puntos del país como así también la labor del jurado que tuvo la compleja tarea de elegir las obras seleccionadas.

La continuidad del Salón Anual Nacional del Bicentenario expresa una decisión institucional de promover las artes visuales, ampliar las oportunidades de exhibición y reconocimiento y fortalecer el patrimonio público. En este sentido, cada nueva edición representa un aporte a la identidad cultural de Concordia y a la construcción de un legado para las futuras generaciones.

Quienes deseen visitar la muestra pueden hacerlo de lunes a viernes, de 7 a 13 horas y de 14 a 20 horas; sábados, domingos y feriados, de 14 a 20 horas, en calle Urquiza 638, planta alta, con acceso libre y gratuito.

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