La Municipalidad de Concordia realizó este miércoles el lanzamiento del Curso de Iniciación Apícola, una propuesta de capacitación impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, con el objetivo de promover la diversificación productiva y generar nuevas oportunidades para emprendedores y productores de la ciudad y la región.

La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones Concordia y contó con la participación de la viceintendenta, Magdalena Reta Urquiza; el secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Sebastián Arístide; el coordinador provincial de Apicultura, Rodrigo Toledo; además de representantes de instituciones educativas, organismos técnicos y del sector privado.

La iniciativa es resultado de un trabajo articulado entre la Municipalidad de Concordia, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, la Escuela de Educación Agrotécnica N.º 24 “Gral. San Martín” y representantes del sector privado, cuya participación contribuye a fortalecer la formación y vincular los conocimientos técnicos con la realidad de la actividad apícola.

Durante la presentación, el secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Sebastián Arístide, destacó la importancia de generar espacios de formación vinculados con las posibilidades productivas del territorio.

“Desde el Municipio entendemos que la capacitación es una herramienta fundamental para generar oportunidades. Queremos que los vecinos puedan acceder a conocimientos y herramientas concretas que les permitan dar sus primeros pasos en una actividad productiva, desarrollar un emprendimiento y encontrar nuevas alternativas de trabajo”, expresó.

Asimismo, Arístide remarcó el potencial de la apicultura para la región y la importancia del trabajo conjunto con instituciones especializadas y el sector privado para ofrecer capacitaciones de calidad, vinculadas con las necesidades del territorio.

*CINCO SEMANAS DE FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA*

El curso tendrá una duración de cinco semanas, bajo modalidad 100 % presencial y con cupo limitado. Contempla contenidos sobre la actividad apícola, el manejo de colmenas y los procesos productivos, combinando instancias teóricas con prácticas a campo.

El primer módulo, denominado “Introducción a la Apicultura y Organización del Apiario”, se desarrolló este miércoles con contenidos sobre el funcionamiento de las colmenas, la organización de la colonia, la alimentación de las abejas y su relación con el ambiente. La capacitación estuvo a cargo de la veterinaria Natalia Messina y Ricardo Barrientos.

Como continuidad, este jueves 19 de noviembre está prevista una práctica a campo en la Escuela de Educación Agrotécnica N.º 24 “Gral. San Martín”, donde los participantes podrán reconocer los componentes de una colmena, observar la organización de la colonia y conocer las tareas básicas del apicultor.

A través de esta iniciativa, la Municipalidad de Concordia continúa promoviendo la formación, la articulación institucional y el acompañamiento a nuevos emprendimientos, impulsando alternativas que contribuyan al crecimiento y la diversificación de la matriz productiva local y regional.