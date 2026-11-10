SE PRESENTÓ UNA SOLA OFERTA AL LLAMADO A LICITACIÓN DE LA EDICIÓN 2027 DEL CARNAVAL DE CONCORDIA

Este martes se llevó adelante la apertura de ofertas del segundo llamado correspondiente a la Licitación Pública destinada a la concesión de la organización, producción y explotación del Carnaval de Concordia 2027.

Se presentó una sola oferta y, a partir de ahora, comenzará el trabajo de la comisión evaluadora, que tendrá a su cargo el análisis de la documentación presentada a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso licitatorio y avanzar con los pasos administrativos correspondientes.

Al respecto, el director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, sostuvo que “se presentó un oferente que cumple con los requisitos que establecía el pliego. Ahora comenzará la comisión evaluadora a trabajar sobre la presentación. Los pasos a seguir son, en caso de que se determine la adjudicación, que el privado se reúna con los titulares de las comparsas y el representante del Ente Carnaval para establecer las condiciones de trabajo de cara a la edición 2027”.

La única oferta presentada corresponde a Luciano Ancarola.