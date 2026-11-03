*SE REALIZÓ EL PRIMER CONGRESO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD *

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Discapacidad, llevó adelante el primer Congreso Municipal de Discapacidad y Accesibilidad y la I Expo Inclusiva. El mismo se realizó en dos jornadas de formación, sensibilización e intercambio que tuvieron lugar en el Centro de Convenciones.

El encuentro reunió a más de 250 personas, entre los que se encontraban agentes municipales, profesionales, instituciones, estudiantes, público en general, con el objetivo de generar espacios de aprendizaje y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la comunidad en materia de inclusión y accesibilidad.

En ese marco, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de generar espacios de diálogo, aprendizaje y capacitación para fortalecer la inclusión: “es en estos ámbitos donde podemos hablar, poniendo sobre la sema, cuestiones sobre discapacidad pero también de inclusión. A los derechos no solamente hay que reconocerlos, hay que ejercerlos”.

Asimismo, señaló: “Las políticas públicas y todas las actividades que desarrollamos tenemos que hacerlas pensando en la comunidad, desde el sector que nos corresponde a cada uno, uniendo los protagonistas y de esa forma, juntos, vamos a construir la ciudad que queremos”.

Por su parte, la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza indicó que “tenemos que tomar conciencia de que todos somos únicos y aprender a respetarnos, conviviendo y desarrollando nuestro lugar en la sociedad y en este tipo de encuentros es donde podemos enriquecer y fortalecer lo que venimos haciendo como sociedad”.

En tanto, la directora de Discapacidad Florencia Weiss, agradeció y destacó el compromiso de cada uno de los participantes y adelantó que el objetivo es que todos los años Concordia hable de discapacidad, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones, profesionales y las personas.

Durante las jornadas se desarrollaron exposiciones, talleres y espacios de intercambio a cargo de profesionales de distintas disciplinas, entre ellas abogacía, psicopedagogía, neurología, obstetricia, medicina general, kinesiología, terapia ocupacional, ortesis y equinoterapia. También se abordaron temáticas vinculadas con los derechos y el marco jurídico de las personas con discapacidad, la salud mental, los trastornos del desarrollo, la sexualidad, la autonomía, los deportes adaptados y la comunicación accesible a través de la Lengua de Señas Argentina.

En paralelo, la I Expo Inclusiva contó con la participación de instituciones integrales, centros de día, talleres protegidos, librerías, jugueterías y emprendedores de tecnología 3D, quienes presentaron materiales específicos para favorecer la accesibilidad pedagógica.

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