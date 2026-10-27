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Local Concordia

SE REALIZÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL “JUNTOS DE LA MANO”

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 22 horas · 283 lecturas · 2 min de lectura

*SE REALIZÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL “JUNTOS DE LA MANO”*

La jornada reunió a niños y adultos mayores en una propuesta que promovió el intercambio de experiencias, el aprendizaje compartido y el fortalecimiento de los vínculos entre generaciones.

La Municipalidad de Concordia llevó adelante la segunda edición del encuentro intergeneracional “Juntos de la Mano”, una iniciativa que tuvo lugar en Plaza Sol y contó con la participación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Rincón de Luz y Trencito de Colores.

Bajo la consigna “Cuando las generaciones se abrazan, florecen las sonrisas”, niños y adultos mayores compartieron juegos, experiencias y momentos de alegría, en un espacio pensado para fomentar el encuentro, el respeto y el aprendizaje mutuo.

La actividad permitió fortalecer los vínculos afectivos entre las distintas generaciones y poner en valor la importancia de construir espacios de participación e integración comunitaria.

En este marco, Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de propuestas que favorecen el encuentro y el intercambio entre niños y adultos mayores, contribuyendo a una comunidad más integrada y solidaria.

La iniciativa fue organizada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y el Departamento de Políticas para la Tercera Edad, en el marco de las políticas municipales destinadas a promover la integración, la participación y el bienestar de niños y adultos mayores.

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