La Municipalidad de Concordia llevó adelante la Jornada de Financiamiento para el Desarrollo Productivo, un espacio de encuentro e intercambio que reunió a representantes de entidades bancarias y crediticias con emprendedores, empresarios y actores del sector productivo local.

La actividad, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, tuvo como objetivo acercar información sobre las distintas herramientas y líneas de financiamiento disponibles para impulsar proyectos, acompañar inversiones y fortalecer el crecimiento de las actividades productivas.

Durante el encuentro se presentaron las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a cargo de Jorge Giménez, representante regional y coordinador del organismo en el Departamento Concordia, y las alternativas crediticias de los bancos Santander, Macro y BERSA.

Además, se generó un espacio de consultas e intercambio entre los participantes, que permitió conocer las características de las distintas propuestas financieras y acercar inquietudes sobre las posibilidades de acceso al crédito.

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó la importancia de generar estos ámbitos de articulación entre el sector público, las entidades financieras y quienes producen e invierten en la ciudad: “desde el Municipio entendemos que acompañar el desarrollo productivo también significa acercar herramientas concretas para que nuestros emprendedores, comerciantes y empresarios puedan crecer. Muchas veces existen líneas de financiamiento y oportunidades que no llegan a conocerse o que generan dudas al momento de acceder. Por eso, consideramos fundamental generar estos espacios de encuentro, donde las entidades puedan presentar sus propuestas y los sectores productivos puedan consultar directamente”.

Asimismo, señaló: “Queremos seguir construyendo una ciudad que genere oportunidades, que acompañe a quienes apuestan por producir e invertir en Concordia y que fortalezca el vínculo entre el Estado, el sistema financiero y el entramado productivo local”.

La jornada forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Productivo para promover el acceso a herramientas de financiamiento, fortalecer las capacidades de los actores económicos y generar mejores condiciones para el crecimiento y la inversión en Concordia, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.