*SE REALIZÓ UNA NUEVA JORNADA DE CAPACITACIÓN DIGITAL PARA PERSONAS MAYORES*

La Municipalidad de Concordia participó de una jornada del programa “Mayores Conectados”, una iniciativa destinada a brindar herramientas digitales a personas jubiladas para que puedan desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en el uso de la tecnología y la gestión de sus finanzas.

La actividad se desarrolló en el Centro Cívico de Concordia y estuvo a cargo de Diana Yáñez, capacitadora por el Nuevo Banco de Entre Ríos, quien brindó conocimientos prácticos para facilitar el uso de herramientas digitales y promover una mayor inclusión tecnológica de las personas mayores.

La jornada contó con la presencia del secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda de la Municipalidad de Concordia, Cr. Pablo Sebastián Ferreyra; el director de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, Dr. Guido Di Gioia; y la jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal.

En este marco, Ferreyra destacó la importancia de generar espacios de formación que acompañen a las personas mayores frente a los cambios tecnológicos y les permitan desenvolverse con mayor confianza en su vida cotidiana. “Es fundamental que nuestros adultos mayores cuenten con herramientas que les permitan utilizar la tecnología de manera segura y aprovechar sus beneficios. Desde el Municipio acompañamos estas propuestas porque entendemos que la inclusión digital también significa más autonomía, acceso a la información y mejores posibilidades para realizar trámites y gestionar sus finanzas”, expresó el funcionario.

El programa “Mayores Conectados” contempla cuatro encuentros gratuitos orientados al desarrollo de habilidades digitales, con el objetivo de fortalecer la autonomía de las personas mayores en el uso de dispositivos y servicios tecnológicos.

Al respecto Di Gioia expresó: “Con el gran caudal de personas que cobran sus haberes a través del Nuevo Banco de Entre Ríos, convocamos a la comunidad y especialmente a los referentes de los centros de jubilados, para que esta capacitación tenga la mayor capilaridad posible. La inclusión financiera se apoya en el acceso, el uso y la calidad de los servicios, y la educación financiera es la herramienta que permite que ese acceso se traduzca en un uso seguro. Un usuario informado es un usuario más autónomo y mejor protegido frente a las estafas digitales.”

La actividad fue organizada de manera articulada por la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento, la Dirección de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor y el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, en conjunto con el Nuevo Banco de Entre Ríos y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

De esta manera, el Municipio reafirma la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones para impulsar iniciativas de formación, inclusión digital y acompañamiento destinadas a las personas mayores de la ciudad.

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