*SEGUNDA EDICIÓN DEL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL “JUNTOS DE LA MANO”*

En el marco de las políticas de integración, la Municipalidad de Concordia llevará adelante la segunda edición del programa municipal “Juntos de la Mano”, una propuesta que promueve el encuentro entre niños y personas mayores, fortaleciendo los vínculos afectivos y el intercambio entre generaciones.

La iniciativa busca generar espacios para compartir juegos, aprender y disfrutar de actividades conjuntas, fomentando el respeto, la escucha y el reconocimiento del valor de cada etapa de la vida.

La jornada se desarrollará el viernes 16 de octubre, de 09:15 a 11:30 hs., en Plaza Sol, con la participación del CDI “Rincón de Luz”, de Benito Legerén, y el CDI “Trencito de Colores”.

Bajo el lema “Cuando las generaciones se abrazan, florecen las sonrisas”, el encuentro busca fortalecer los lazos comunitarios y promover la integración entre niños y personas mayores, generando experiencias compartidas que contribuyan a una comunidad más inclusiva y solidaria.

La actividad es organizada por el Departamento de Políticas para la Tercera Edad y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Concordia.

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