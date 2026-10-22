*SEGUNDA EDICIÓN DEL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL “JUNTOS DE LA MANO”*

La Municipalidad de Concordia llevará adelante la segunda edición del encuentro intergeneracional “Juntos de la Mano”, una propuesta destinada a promover el intercambio, el aprendizaje compartido y el fortalecimiento de los vínculos entre niños y adultos mayores.

La actividad se realizará el lunes 26 de octubre, de 9:15 a 11:30, en Plaza Sol, ubicada en Entre Ríos 1187, con la participación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Rincón de Luz y Trencito de Colores.

Bajo la consigna “Cuando las generaciones se abrazan, florecen las sonrisas”, la jornada busca generar un espacio de encuentro en el que las distintas generaciones puedan compartir juegos, experiencias y momentos de disfrute, favoreciendo la construcción de vínculos afectivos y el intercambio de saberes.

En este sentido, Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, destacó la importancia de promover este tipo de iniciativas que favorecen el encuentro entre generaciones: “Estos espacios nos permiten fortalecer los vínculos, compartir experiencias y generar momentos de alegría entre niños y adultos mayores. El intercambio entre generaciones enriquece a todos y contribuye a construir una comunidad más integrada y solidaria”.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y el Departamento de Políticas para la Tercera Edad, en el marco de las acciones impulsadas por el Municipio para promover la integración, la participación y el bienestar de niños y adultos mayores.

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