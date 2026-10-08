*SIGUEN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES AL PROGRAMA NACIONAL INTERCOSECHA 2026/2027*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, informa que continúan abiertas hasta el 23 de octubre de 2026 las inscripciones al Programa Nacional Intercosecha 2026/2027, destinado a trabajadores y trabajadoras temporarios del sector citrícola y de arándanos.

La iniciativa tiene como objetivo brindar asistencia económica durante el período de interzafra, cuando disminuyen o finalizan las actividades vinculadas a la cosecha y el empaque, contribuyendo a sostener los ingresos de las familias que dependen de estas actividades productivas.

El programa constituye una herramienta de acompañamiento para los trabajadores de las economías regionales durante los meses de menor actividad, fortaleciendo el respaldo destinado a quienes desarrollan tareas de carácter temporario.

*INSCRIPCIONES*

*Presencial:*

En la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Concordia, ubicada en el 1° piso del Centro Cívico (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes, de 07:30 a 15:00 horas.

*Online:*

Los interesados pueden completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9lngoLIiirhmrKt7kQXZeuo5EWTr7H9JfMbUbYaQraX3hMg/viewform

*REQUISITOS*

Las personas interesadas deberán:

Ser mayores de 18 años.

Presentar DNI.

Presentar CUIL.

Presentar recibo de sueldo donde consten el CUIT y el nombre de la empresa empleadora.

Desde la Dirección de Empleo se destaca la importancia de que los trabajadores del sector realicen la inscripción dentro del período establecido y cuenten con la documentación requerida para completar correctamente el trámite.

Asimismo, se brinda asesoramiento y orientación a quienes necesiten realizar consultas o requieran asistencia para completar la inscripción.

Para obtener más información, los interesados pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Empleo, ubicadas en el 1° piso del Centro Cívico, Mitre y Pellegrini, de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas.

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