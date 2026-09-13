Sin Azcué, la UCR de Concordia se reunió y lanzó su primer mensaje de cara a 2027

Militantes y dirigentes de distintos sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) de Concordia se reunieron este viernes en el Círculo Italiano, en una convocatoria impulsada por el diputado provincial Marcelo López.

El encuentro, denominado “Encuentro de la Militancia Radical”, tuvo como eje el análisis del escenario político local y provincial y la necesidad de comenzar a delinear una estrategia de cara a las elecciones de 2027.

Según comunicaron los organizadores, durante la reunión hubo coincidencias en torno a la responsabilidad del radicalismo de consolidar el rumbo iniciado en Concordia y trabajar para que el partido pueda sostener el gobierno de la ciudad durante un nuevo período.

La convocatoria se produjo en un momento en el que los distintos sectores del radicalismo entrerriano comienzan a mover sus fichas de cara a la renovación de autoridades partidarias y al armado político que tendrá como horizonte las próximas elecciones.

Más allá de los discursos y definiciones expresadas durante el encuentro, hubo un dato que no pasó inadvertido: Francisco Azcué no participó de la reunión.

La ausencia adquiere particular relevancia por tratarse del actual intendente de Concordia y de una de las principales figuras del radicalismo local. Además, Azcué aparece entre los dirigentes que podrían disputar la presidencia de la UCR de Entre Ríos, lo que coloca al mandatario municipal en un escenario de creciente protagonismo dentro de la estructura partidaria.

Por ese motivo, la reunión convocada por López despertó atención política, especialmente porque se realizó sin la presencia del actual jefe comunal y con la participación de dirigentes y militantes radicales que forman parte de distintos espacios internos.

La escena también se da en un contexto que en el ùltimo tiempo tuvo movimientos dentro del gobierno municipal, donde se produjo el desembarco de funcionarios que tuvieron participación en el radicalismo y que mantienen cercanía política con el sector encabezado por López.

Durante la reunión, los dirigentes plantearon la necesidad de consolidar el cambio de signo político producido en 2023, cuando el radicalismo, junto a otras fuerzas políticas, logró desplazar al peronismo del gobierno municipal después de varias décadas.

En ese sentido, uno de los objetivos planteados fue construir una propuesta que permita revalidar la confianza de los vecinos en 2027 y garantizar la continuidad del espacio político al frente del municipio.

Los participantes coincidieron en que ese desafío requiere una propuesta "potente", con identidad partidaria, capacidad de gestión y una clara vocación transformadora.

Entre los ejes mencionados aparecieron el desarrollo productivo, la transparencia y una mayor presencia del Estado municipal para abordar las demandas sociales que persisten en la ciudad.

La convocatoria fue encabezada por el diputado provincial Marcelo López, quien reunió a militantes y dirigentes de diferentes sectores del radicalismo concordiense.

El encuentro buscó generar un espacio de diálogo y análisis político, con la intención de fortalecer la organización partidaria y avanzar en una construcción que permita al radicalismo llegar fortalecido al escenario electoral de 2027.

En ese marco, también se remarcó la importancia de sostener el diálogo entre los distintos sectores de la UCR que confluyen, junto a otras expresiones políticas, en la coalición Juntos por Entre Ríos.

El desafío planteado es construir un proyecto político que mantenga la identidad radical, pero que al mismo tiempo pueda ampliar su representación y sostener el respaldo electoral obtenido en 2023.

Aunque todavía falta tiempo para las elecciones de 2027, los movimientos dentro de la UCR de Concordia comienzan a mostrar que la discusión por el futuro del partido ya está instalada.

La eventual disputa por la conducción provincial, las diferencias entre sectores y el posicionamiento de distintos dirigentes serán factores que podrían comenzar a definir el escenario de los próximos meses.

En ese tablero, la ausencia de Azcué en una reunión radical convocada por Marcelo López suma un elemento político que difícilmente pase inadvertido, particularmente cuando ambos sectores comienzan a mostrar movimientos propios y cuando el intendente analiza, al mismo tiempo, un posible salto hacia la conducción provincial de la UCR.

Fuente: Ciudad Satélite noticias