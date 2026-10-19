NOTA EDITORIAL "Max CazaTormentas" Ciencia, tecnología y telemetría de precisión al servicio de Concordia y la región de Concordia

En una región históricamente vulnerable a los vaivenes del río Uruguay y a la severidad de las tormentas repentinas, el acceso a la información precisa, en tiempo real y sin intermediarios, no es un lujo: es una necesidad de seguridad ciudadana. Con ese espíritu nace Max CazaTormentas, una plataforma de monitoreo hidrometeorológico de última generación, concebida, desarrollada y puesta a disposición de la comunidad de manera totalmente gratuita e independiente por Maximiliano Peisojovich, director de Concordia Directo.

Una suite de telemetría inspirada en la precisión de la Fórmula 1

Inspirado en la filosofía del análisis de telemetría en tiempo real que utiliza el automovilismo de alta competición —donde cada milisegundo y cada variable cuentan—, Max CazaTormentas procesa de forma continua un flujo masivo de datos para transformarlos en métricas claras, visuales y de lectura inmediata.

Lejos de limitarse a mostrar una simple "probabilidad de lluvia", el sistema integra un ecosistema técnico de 12 fuentes internacionales de primer nivel:

Modelos meteorológicos globales: Combina las proyecciones de los centros de cómputo más avanzados del planeta, entre ellos el ICON (DWD, Alemania), el GFS (NOAA, EE.UU.), el ECMWF (Centro Europeo, incluyendo sus módulos de Inteligencia Artificial AIFS), ARPEGE (Météo-France), GEM (Canadá), GSM (Japón), GRAPES (China), ACCESS (Australia) y UKMO (Reino Unido).

Detección de tormentas y radar: Mosaico de radares de alta frecuencia a través de RainViewer , con resolución de hasta 1,0 km.

Satelital y descargas eléctricas: Captura en directo del satélite EUMETSAT MTG , que procesa fotos del cielo cada 10 minutos y mapea descargas eléctricas ( Lightning Imager ) en tiempo real.

Monitoreo hídrico del río Uruguay: Lecturas de reglas hidrométricas cada 15 minutos en convenio con el Ente Binacional Yacyretá, Prefectura Naval Argentina y proyecciones del modelo de crecidas europeo GloFAS.

Datos reales frente a estimaciones

El pilar fundamental de Max CazaTormentas es su jerarquía de verdad física: lo observado siempre manda sobre lo calculated.

Si el radar detecta rebotes de lluvia (eco) sobre un punto determinado, el sistema confirma la precipitación, incluso si los modelos numéricos estiman cero.

Los rayos no son "probabilidades", sino mediciones exactas de actividad eléctrica detectadas por fotometría satelital.

La altura del río refleja el nivel físico medido en las reglas del puerto y la cuenca, combinado con tendencias algorítmicas para proyectar las 72 horas siguientes.

Un servicio ciudadano, gratuito y transparente

Desarrollado sin intermediación estatal, sin servidores comerciales opacos y sin costo para los usuarios, Max CazaTormentas se ejecuta de manera transparente desde el navegador de cualquier teléfono móvil o computadora.

No busca reemplazar los avisos e informes oficiales de los organismos competentes, sino complementar la mirada de cada vecino con herramientas analíticas de nivel profesional. Es tecnología de vanguardia puesta al servicio del ciudadano común, permitiendo que familias, navegantes, productores y trabajadores de Concordia y la región puedan anticipar frentes de tormenta y crecidas con la máxima certería disponible en el mercado.

Accedé al monitoreo en vivo minuto a minuto: https://concordiadirecto.com/radar/