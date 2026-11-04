CONCORDIA ESQUIVÓ EL TEMPORAL: UN MILAGRO METEOROLÓGICO EN MEDIO DE UNA REGIÓN CASTIGADA POR LAS TORMENTAS

Mientras Córdoba, Santa Fe, distintos puntos de Entre Ríos y el litoral uruguayo soportaban granizadas, lluvias extraordinarias, fuertes ráfagas y anegamientos, Concordia atravesó la jornada sin sufrir, hasta el momento, consecuencias comparables.

Hay días en los que mirar el mapa meteorológico permite dimensionar lo cerca que estuvo una ciudad de vivir una situación muy diferente. Eso ocurrió durante las últimas horas, entre el martes 3 y la madrugada de este miércoles 4 de noviembre.

Un importante sistema de inestabilidad avanzó sobre distintas regiones del país y Uruguay, descargando tormentas de considerable intensidad, con granizo, abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Sin embargo, Concordia y algunas localidades de su entorno, entre ellas Los Charrúas, parecen haber quedado al margen de los episodios más severos. Una suerte meteorológica que, vista desde la magnitud de lo ocurrido a pocos kilómetros, bien podría describirse como un verdadero milagro.

Una región bajo el agua y el granizo

Las imágenes y los reportes que llegaron desde distintos puntos del territorio argentino dieron cuenta de la violencia del fenómeno.

En Corral de Bustos, provincia de Córdoba, se registraron 116 milímetros de lluvia en menos de diez horas. Lo más llamativo fue que 76 milímetros cayeron en apenas una hora y cincuenta minutos. Las precipitaciones provocaron calles anegadas, complicaciones en viviendas y suspensión de actividades escolares.

También se registraron importantes granizadas en Oncativo, Embalse y otras localidades cordobesas. En Justiniano Posse, las fuertes ráfagas ocasionaron daños en techos de viviendas.

En Santa Fe, localidades como Timbúes, Pueblo Andino, Lucio V. López, Salto Grande y Serodino recibieron importantes cantidades de granizo. En Rosario, la tormenta provocó la caída de árboles, incluso sobre vehículos estacionados.

Entre Ríos tampoco quedó al margen. Después de las 20 del martes, una intensa granizada sorprendió a los habitantes de Villa Domínguez, en el departamento Villaguay. Las imágenes compartidas por vecinos mostraron la magnitud de la caída de piedras de hielo.

Del otro lado del río, Paysandú también sufrió el temporal

La situación fue particularmente significativa en el litoral uruguayo.

En localidades como Algorta, departamento de Río Negro, y Piedras Coloradas, Paysandú, se registraron granizadas de importante tamaño, con daños reportados en techos de viviendas.

El departamento de Paysandú incluso estuvo bajo advertencia naranja del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), con riesgo de precipitaciones copiosas, granizo, fuertes ráfagas e intensa actividad eléctrica.

La cercanía geográfica de estos episodios permite dimensionar la extensión del sistema meteorológico que afectó a la región.

¿Y Concordia?

En medio de semejante escenario, Concordia atravesó una situación considerablemente más favorable.

La ciudad había estado incluida en un aviso meteorológico por tormentas de intensidad moderada, con posibilidad de precipitaciones abundantes, granizo ocasional y ráfagas. Sin embargo, no se reportó un impacto comparable al que sufrieron las localidades mencionadas.

La diferencia resulta llamativa: mientras algunas poblaciones cercanas recibían granizo (salto) y precipitaciones extraordinarias, Concordia parecía quedar en una especie de corredor de menor afectación.

No significa que la ciudad haya estado fuera de todo riesgo meteorológico, sino que, frente a la violencia de los fenómenos registrados en la región, tuvo una suerte que merece destacarse.

La naturaleza también tiene sus propios recorridos

Las tormentas severas no afectan necesariamente a todos los lugares que atraviesan una misma región. Un sistema puede desarrollar núcleos de enorme intensidad en determinadas localidades y, a pocos kilómetros, presentar precipitaciones mucho menores o incluso dejar sectores prácticamente sin lluvias.

La distribución de la humedad, la inestabilidad atmosférica, los movimientos verticales del aire y la dinámica de los núcleos convectivos explican buena parte de estas diferencias.

Por eso, lo ocurrido no debe interpretarse como una garantía de que Concordia seguirá al margen de futuros episodios.

Una tregua que merece ser valorada

En una región donde las tormentas dejaron imágenes de granizo acumulado, calles inundadas, viviendas afectadas y árboles caídos, Concordia tuvo, al menos durante este episodio, una tregua meteorológica.

A veces, cuando se observa lo ocurrido a uno y otro lado de una misma región, resulta inevitable pensar en lo cerca que se estuvo de vivir una realidad completamente distinta.

Esta vez, la tormenta pasó de largo respecto de los sectores más castigados y Concordia tuvo la fortuna de esquivar lo peor.

Porque cuando la naturaleza descarga toda su fuerza a pocos kilómetros, salir prácticamente indemne no es un detalle menor. Es, sencillamente, una suerte enorme.

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Maximiliano Peisojovich, Editorial.