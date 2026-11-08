MESHTASTIC: EL SISTEMA QUE PERMITE ENVIAR MENSAJES SIN INTERNET NI SEÑAL DE CELULAR, INCLUSO DURANTE UN APAGÓN

¿Qué pasaría si se cortara la luz en Concordia, dejara de funcionar Internet y también se cayera la señal de los teléfonos celulares? ¿Cómo podríamos comunicarnos con nuestros familiares, vecinos o amigos?

Aunque parezca algo futurista, existe una tecnología que permite hacerlo y que está ganando terreno en distintas partes del mundo.

Se llama Meshtastic y utiliza una tecnología de transmisión de radio denominada LoRa.

Lo interesante es que permite enviar mensajes de texto entre personas que tengan pequeños dispositivos electrónicos, sin depender de las compañías telefónicas, antenas de celulares ni conexiones a Internet.

Y lo mejor: los equipos ya se pueden conseguir en Argentina.

¿Cómo funciona? Explicado en criollo

Imaginemos que tenemos un pequeño aparatito del tamaño de una caja de fósforos, aunque existen diferentes modelos y tamaños.

Ese dispositivo se conecta a nuestro teléfono celular mediante Bluetooth.

Instalamos una aplicación gratuita, encendemos el equipo y ya podemos comenzar a enviar mensajes de texto a otras personas que tengan el mismo sistema.

Por ejemplo:

Maxi está en su casa.

Paula está en otro barrio.

Un familiar está a varias cuadras.

Un vecino está en otra zona de Concordia.

Si todos tienen sus dispositivos Meshtastic correctamente configurados y existe comunicación entre los equipos, pueden intercambiar mensajes.

La diferencia fundamental es que no utilizan Internet ni necesitan señal de telefonía celular.

La comunicación se realiza directamente mediante ondas de radio de baja potencia y largo alcance.

¿Qué sucede si estamos demasiado lejos?

Acá aparece una de las características más interesantes del sistema.

Meshtastic funciona mediante una red denominada Mesh, que significa red en malla.

Dicho de manera sencilla: los dispositivos pueden retransmitir mensajes de otros dispositivos.

Supongamos que dos personas están demasiado lejos para comunicarse directamente, pero hay un tercer dispositivo ubicado entre ambas.

Ese tercer equipo puede recibir el mensaje y retransmitirlo para que llegue al destinatario.

Así, cuantos más dispositivos haya distribuidos en una zona, mayores pueden ser las posibilidades de comunicación.

No hace falta que cada persona tenga contacto directo con todas las demás.

Eso sí: los equipos deben estar dentro del alcance de la red y compartir la misma configuración de comunicación.

¿Cuánto alcance tienen?

El alcance depende de varios factores:

La ubicación de los dispositivos.

La altura de las antenas.

Los edificios y obstáculos.

La calidad de las antenas.

La cantidad de nodos que retransmiten los mensajes.

En condiciones favorables pueden alcanzarse varios kilómetros.

En zonas urbanas, las construcciones pueden reducir considerablemente las distancias.

Por eso, no sería correcto garantizar que un equipo alcance 500 metros, un kilómetro o cinco kilómetros en cualquier circunstancia.

La ubicación y la instalación hacen una diferencia enorme.

¿Cuánto cuesta comprar uno?

Los dispositivos se comercializan en Argentina y pueden encontrarse en Mercado Libre.

Algunos precios relevados al 8 de noviembre de 2026:

Dispositivo Precio aproximado Heltec LoRa32 V4 $77.900 Heltec Mesh Node T114 V2 $83.319

Los valores corresponden a publicaciones relevadas y pueden variar según vendedor, disponibilidad, importación y forma de pago.

Para tener una referencia:

Dos dispositivos: desde $155.800.

Tres dispositivos: desde $233.700.

Cinco dispositivos: desde $389.500.

Estos cálculos toman como referencia el modelo de $77.900 y no incluyen eventuales accesorios.

Se pueden consultar las publicaciones en Mercado Libre Argentina.

¿Qué hay que comprar?

Una de las alternativas interesantes es la Heltec Mesh Node T114 V2.

Es un pequeño dispositivo que cuenta con Bluetooth, pantalla y tecnología LoRa.

Tiene un consumo energético reducido y permite utilizar una batería externa.

También existe la Heltec LoRa32 V4, otra alternativa compatible con Meshtastic.

Un detalle importante: para utilizar estos equipos en Argentina hay que verificar que sean de la banda de frecuencia adecuada, particularmente 915-928 MHz, y que estén configurados correctamente.

La banda de 915 a 928 MHz está contemplada por ENACOM para dispositivos de uso compartido, bajo las condiciones técnicas correspondientes.

¿Y si se corta la luz?

Esta es, probablemente, una de las aplicaciones más interesantes.

Si tenemos el dispositivo cargado y un teléfono con batería, podemos continuar comunicándonos aunque se interrumpan los servicios convencionales.

Los equipos pueden alimentarse mediante USB, baterías externas o sistemas de alimentación autónomos, dependiendo del modelo.

Esto abre una posibilidad interesante para situaciones como:

Cortes prolongados de electricidad.

Caídas de Internet.

Interrupciones de telefonía celular.

Tormentas severas.

Emergencias climáticas.

Comunicaciones entre familiares y vecinos.

No reemplaza los servicios de emergencia ni garantiza comunicación en cualquier circunstancia, pero agrega una alternativa independiente de las redes tradicionales.

Una posibilidad para Concordia

En una ciudad como Concordia, donde conocemos las consecuencias que pueden tener las tormentas intensas, las inundaciones y los cortes de electricidad, esta tecnología merece ser conocida.

Imaginemos una pequeña comunidad de vecinos que decide adquirir estos dispositivos.

Cada integrante tendría uno en su casa y podría comunicarse con los demás.

Incluso podrían instalarse algunos equipos en lugares elevados para mejorar la cobertura.

De esa manera, se podría desarrollar progresivamente una red de comunicación comunitaria que no dependa de las compañías telefónicas.

No se trata de reemplazar WhatsApp ni de abandonar Internet.

Se trata de tener una alternativa cuando los sistemas habituales no están disponibles.

¿Es difícil de instalar?

No es necesario ser ingeniero ni especialista en electrónica, aunque la primera configuración requiere algunos pasos.

Se necesita:

Comprar un dispositivo compatible. Descargar la aplicación Meshtastic en el teléfono. Conectar el dispositivo mediante Bluetooth. Configurar la región y los parámetros de radio. Incorporarse al mismo canal que utilizan los demás participantes.

Una vez configurado, se pueden enviar mensajes desde el teléfono.

La aplicación oficial es gratuita y está disponible para Android y iPhone.

Se puede consultar en meshtastic.org.

UNA TECNOLOGÍA PARA TENER EN CUENTA

En tiempos donde prácticamente toda nuestra comunicación depende de Internet y de las redes de telefonía, Meshtastic propone algo diferente: poder comunicarnos directamente, sin intermediarios y sin abonos mensuales.

Quizás todavía sea una tecnología poco conocida para buena parte de la población, pero su utilidad en situaciones de emergencia merece atención.

Porque cuando se apagan las luces, se cae Internet y los teléfonos dejan de tener señal, contar con otra manera de comunicarnos puede marcar una diferencia.

Fuentes y referencias técnicas

Aclaración editorial: Meshtastic no crea automáticamente una red donde no hay otros dispositivos. Para comunicarse con otras personas tiene que haber nodos compatibles al alcance, directamente o mediante retransmisiones. Tampoco todos los dispositivos anunciados como LoRa son necesariamente compatibles con Meshtastic.