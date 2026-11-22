Un sistema integral y gratuito para seguir tormentas, anticipar posibles fenómenos severos y monitorear el río Uruguay.

Ante las numerosas publicaciones y advertencias que vienen apareciendo en medios internacionales, nacionales, provinciales y locales sobre la evolución de los fenómenos climáticos, las posibles consecuencias de El Niño y la probabilidad de eventos meteorológicos severos, desde Concordia Directo queremos realizar un aporte concreto a la comunidad.

Entendemos que, frente a este escenario, la información y la prevención cumplen un papel fundamental. Por eso ponemos a disposición de los vecinos Max CazaTormentas – Niño en Concordia, un sistema integral, gratuito y de consulta pública que reúne información meteorológica e hidrológica para facilitar el seguimiento de las condiciones ambientales y ayudar a anticiparse a situaciones potencialmente peligrosas.

No se trata simplemente de consultar si va a llover. La propuesta es contar con una herramienta que permita observar qué está sucediendo en la región, seguir la evolución de las tormentas, conocer su posible desplazamiento y monitorear el comportamiento del río Uruguay.

Saber qué está pasando antes de que llegue la tormenta

El sistema integra diferentes fuentes de información, entre ellas radares meteorológicos, imágenes satelitales, estaciones de medición y modelos de pronóstico.

Mediante algoritmos de procesamiento y análisis, permite identificar áreas de precipitación, observar su intensidad, calcular la dirección y velocidad de desplazamiento y proyectar posibles trayectorias para los próximos minutos.

También permite consultar la presencia de tormentas a diferentes distancias, desde 10, 15, 20, 50 o 100 kilómetros hasta distancias considerablemente mayores.

Esta información puede representar una diferencia importante para la vida cotidiana. Si se observa que una tormenta severa se aproxima, los vecinos pueden disponer de tiempo para asegurar objetos en patios y balcones, preparar linternas, baterías y elementos de emergencia, proteger equipos eléctricos y evitar desplazamientos innecesarios.

La finalidad es que la población no tenga que esperar a que la tormenta esté encima para comenzar a prepararse.

El río Uruguay: seguimiento aguas arriba y aguas abajo

Otro de los componentes centrales de la plataforma es el monitoreo del río Uruguay.

En una región donde las crecientes forman parte de la realidad histórica y geográfica, contar con información sobre la altura del río en distintas estaciones resulta fundamental.

El sistema permite consultar registros hidrométricos, observar la evolución del nivel del agua aguas arriba y aguas abajo y acceder a proyecciones sobre su comportamiento.

Las actualizaciones dependen de la disponibilidad y frecuencia de cada fuente, con registros que en algunas estaciones se publican aproximadamente cada 15 minutos.

También incorpora información y estimaciones que permiten observar posibles tendencias durante las próximas 72 horas.

La intención es facilitar una mirada regional del comportamiento de la cuenca y ofrecer a los vecinos otro recurso para mantenerse informados.

Una respuesta preventiva ante el escenario climático

Las advertencias sobre posibles fenómenos meteorológicos severos y los escenarios asociados a El Niño hacen necesario fortalecer todas las herramientas de información y prevención disponibles.

Concordia y las localidades de la región no son ajenas a esta realidad. Las tormentas intensas, los vientos fuertes, el granizo, las inundaciones y las crecientes del río pueden generar consecuencias importantes para las familias, los comercios y las actividades productivas.

Por eso consideramos que acercar información meteorológica e hidrológica en un mismo lugar constituye una contribución concreta.

Concordia Directo busca colaborar, no generar alarma. Queremos que los vecinos tengan acceso a más información, que puedan consultar los indicadores disponibles y que cuenten con herramientas adicionales para tomar decisiones preventivas.

La plataforma no reemplaza los avisos del Servicio Meteorológico Nacional ni las comunicaciones de Defensa Civil y los organismos competentes. Su función es complementarlos y facilitar el acceso a información de distintas fuentes.

Tecnología independiente, gratuita y al servicio de todos

Max CazaTormentas es un desarrollo tecnológico independiente, realizado sin fines de lucro, que reúne programación propia, algoritmos de análisis, información de diferentes organismos y servicios meteorológicos y herramientas de visualización.

La idea es poner esa tecnología al alcance de cualquier persona, sin suscripciones ni costos de acceso.

Desde Concordia Directo entendemos que un medio de comunicación también puede colaborar con su comunidad acercando herramientas útiles, especialmente cuando la prevención y el acceso a la información adquieren tanta importancia.

Por eso compartimos este sistema y alentamos a los vecinos a conocerlo, consultarlo y utilizarlo como una fuente complementaria de información.

Una nueva versión está prácticamente lista

El desarrollo continúa avanzando y ya se encuentra prácticamente lista una nueva versión de Max CazaTormentas.

Esta actualización contempla mejoras en el funcionamiento, nuevas herramientas de visualización y optimizaciones en el procesamiento de la información meteorológica e hidrológica.

Uno de los principales objetivos tecnológicos es elevar progresivamente el umbral de confiabilidad de las proyecciones, pasando del 50 % actual a una meta del 70 %.

Para alcanzar ese propósito se trabaja en el perfeccionamiento de los algoritmos, la triangulación de distintas fuentes de información y el análisis de nuevos registros meteorológicos.

El objetivo es conseguir estimaciones cada vez más confiables y útiles para el seguimiento de las tormentas y sus posibles desplazamientos. Los porcentajes deberán validarse mediante mediciones y resultados reales.

Convocatoria a la comunidad: buscamos instalar al menos ocho estaciones meteorológicas

Para dar un nuevo paso en el desarrollo del sistema, queremos convocar a vecinos, empresas, instituciones y particulares que deseen colaborar con la incorporación de al menos ocho estaciones meteorológicas distribuidas estratégicamente en Concordia y la región.

Son equipos disponibles comercialmente, que pueden adquirirse, por ejemplo, a través de Mercado Libre y que, según sus características, permiten registrar temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento y precipitaciones.

Max CazaTormentas ya cuenta con una estructura preparada para recibir e integrar información de estaciones meteorológicas externas.

La incorporación de estos nuevos puntos de medición permitirá ampliar la cobertura territorial, comparar registros de diferentes sectores y triangular las observaciones locales con la información de radares y satélites.

De esta manera podremos construir una red de observación meteorológica más completa, mejorar el conocimiento de las condiciones locales y continuar perfeccionando los algoritmos de análisis.

La aspiración es avanzar hacia niveles de confiabilidad del 90 % o incluso superiores en determinados análisis, siempre sujetos a la validación estadística correspondiente.

Por eso invitamos a quienes quieran colaborar, aportar una estación meteorológica, facilitar un lugar para su instalación o contribuir a su adquisición a comunicarse con Concordia Directo.

Cada estación representa un nuevo punto de observación y más información para toda la comunidad.

La prevención es una tarea colectiva

Desde Concordia Directo queremos sumar tecnología, información y participación comunitaria ante un escenario climático que merece atención y preparación.

No pretendemos reemplazar a los organismos especializados ni generar alarma. Queremos colaborar, acercar herramientas y contribuir a que los vecinos tengan más recursos para comprender lo que sucede y anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

Porque estar informados con anticipación puede ayudar a reducir riesgos.

Que la información llegue antes que la tormenta.

Desarrollo, idea y programación: Maximiliano Peisojovich.

Iniciativa independiente, gratuita y sin fines de lucro, puesta a disposición de la comunidad a través de Concordia Directo.

Consultas y colaboración: Concordia Directo.

Acceso a la plataforma: https://concordiadirecto.com/radar/