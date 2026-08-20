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¿Qué le pasa a tu cuerpo después de 60 días sin sol en Concordia?

Por Maximiliano José Peisojovich · 20 de agosto de 2026 · 69 lecturas · 2 min de lectura

El impacto en el cuerpo y la mente

  • Déficit de Vitamina D: La piel necesita radiación UVB para sintetizar esta vitamina, la cual es fundamental para la absorción de calcio, el mantenimiento de la salud ósea y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

  • Alteración del ritmo circadiano: La falta de luz natural confunde el reloj biológico interno del cuerpo. Esto provoca alteraciones en los ciclos de sueño, dificultad para despertar, somnolencia diurna y fatiga crónica.

  • Cambios de humor y letargo: La disminución de luz solar reduce drásticamente los niveles de serotonina (la hormona asociada al bienestar) y aumenta la melatonina, lo que puede desencadenar síntomas de Trastorno Afectivo Estacional, caracterizado por tristeza, apatía y falta de energía.

Recomendaciones para mitigar los efectos

  • Aprovechar los lapsos de luz: Es vital salir a tomar sol durante 10 a 15 minutos en cualquier momento que el cielo se despeje, preferentemente fuera de los horarios de mayor radiación (evitando el mediodía en épocas calurosas, aunque en invierno cualquier exposición cuenta).

  • Cuidado para adultos mayores y mascotas: Fomentar paseos cortos al aire libre para estimular la movilidad, despejar la mente y permitir la absorción natural de luz, siempre abrigados si las temperaturas son bajas.

  • Ajustes en la dieta: Ante la falta de sol, se debe compensar incorporando alimentos ricos en Vitamina D, como pescados grasos, yemas de huevo, hongos y lácteos fortificados, o consultar a un médico sobre suplementos.

  • Mantenerse en movimiento: El ejercicio físico regular, incluso dentro de casa, ayuda a liberar endorfinas y combate de manera efectiva el desánimo y la sensación de pesadez corporal.

  • Maximizar la luz interior: Abrir cortinas y persianas durante el día para aprovechar al máximo la claridad natural y mantener los ambientes bien iluminados y ventilados.

Un periodo extendido bajo cielos grises puede desequilibrar la rutina de cualquiera, pero implementar estos pequeños hábitos ayuda a sostener el bienestar integral hasta que los días despejados regresen a la ciudad.

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