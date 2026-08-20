¿Qué le pasa a tu cuerpo después de 60 días sin sol en Concordia?

El impacto en el cuerpo y la mente

Cambios de humor y letargo: La disminución de luz solar reduce drásticamente los niveles de serotonina (la hormona asociada al bienestar) y aumenta la melatonina, lo que puede desencadenar síntomas de Trastorno Afectivo Estacional, caracterizado por tristeza, apatía y falta de energía.

Alteración del ritmo circadiano: La falta de luz natural confunde el reloj biológico interno del cuerpo. Esto provoca alteraciones en los ciclos de sueño, dificultad para despertar, somnolencia diurna y fatiga crónica.

Déficit de Vitamina D: La piel necesita radiación UVB para sintetizar esta vitamina, la cual es fundamental para la absorción de calcio, el mantenimiento de la salud ósea y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Recomendaciones para mitigar los efectos

Aprovechar los lapsos de luz: Es vital salir a tomar sol durante 10 a 15 minutos en cualquier momento que el cielo se despeje, preferentemente fuera de los horarios de mayor radiación (evitando el mediodía en épocas calurosas, aunque en invierno cualquier exposición cuenta).

Cuidado para adultos mayores y mascotas: Fomentar paseos cortos al aire libre para estimular la movilidad, despejar la mente y permitir la absorción natural de luz, siempre abrigados si las temperaturas son bajas.

Ajustes en la dieta: Ante la falta de sol, se debe compensar incorporando alimentos ricos en Vitamina D, como pescados grasos, yemas de huevo, hongos y lácteos fortificados, o consultar a un médico sobre suplementos.

Mantenerse en movimiento: El ejercicio físico regular, incluso dentro de casa, ayuda a liberar endorfinas y combate de manera efectiva el desánimo y la sensación de pesadez corporal.