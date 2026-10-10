Concordia Directo lanzó un sistema gratuito para seguir el clima de Concordia en tiempo real

Concordia Directo desarrolló una herramienta propia para que los concordienses puedan estar informados en todo momento sobre el estado del tiempo. El sistema está disponible en dos versiones, ambas gratuitas y de libre uso: un programa de escritorio para Windows y un plugin para sitios web hechos con WordPress. La programación estuvo a cargo de Maximiliano Peisojovich.

Seis fuentes, un solo resultado

En lugar de depender de un único pronóstico, el sistema consulta seis fuentes meteorológicas internacionales y las cruza para obtener un resultado más confiable: los modelos ECMWF (Europa), GFS (NOAA, Estados Unidos), ICON (Servicio Meteorológico Alemán) y GEM (Canadá), además de MET Norway/Yr y wttr.in.

Con esos datos calcula un consenso para Concordia, informa cuánto coinciden las fuentes entre sí y estima la probabilidad y la cantidad de lluvia para las próximas 12 y 24 horas, con un gráfico hora por hora. Según la situación, indica un nivel de alerta: Normal, Aviso, Alerta o Emergencia. La información se actualiza sola cada 30 minutos.

Para Windows

La versión de escritorio funciona como un programa común: se abre con doble clic y, al cerrar la ventana, queda en la bandeja del sistema, junto al reloj, sin dejar de actualizarse. Cuando el nivel de alerta sube, avisa con una notificación de Windows. Es posible que Windows muestre un mensaje de seguridad la primera vez, porque el programa no tiene firma digital paga. Alcanza con elegir “Más información” y luego “Ejecutar de todos modos”.

Para WordPress

El plugin permite que cualquier sitio muestre el clima de Concordia con un código simple y active un aviso destacado en pantalla cuando haya riesgo de lluvias fuertes. El aviso se puede personalizar: colores, mensaje, posición y duración. Se instala desde Plugins → Añadir nuevo → Subir plugin.

Descarga gratuita

Las dos versiones, la de Windows y el plugin para WordPress, están disponibles en el mismo lugar:

👉 Descargar el sistema de clima de Concordia Directo

Ambas versiones necesitan conexión a internet. Se trata de una herramienta informativa: ante situaciones de emergencia, se recomienda seguir siempre las indicaciones de Defensa Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.