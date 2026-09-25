ODEON PATRIMONIO DE TODOS COMUNICADO A LA COMUNIDAD DE CONCORDIA

La nueva Comisión Administradora de la “Fundación Odeón” considera necesario dirigirse a la comunidad de Concordia para informar con transparencia la difícil situación que atraviesa actualmente nuestra institución.

El 26 de marzo de 2026, quienes integramos esta nueva Comisión asumimos la responsabilidad de administrar la Fundación Odeón de manera “absolutamente desinteresada y ad honorem”, impulsados por un único propósito: colaborar con la preservación y el crecimiento de una institución emblemática y trabajar en favor de la “cultura de la ciudad de Concordia”.

Lo hicimos conscientes del enorme valor histórico, cultural y social que representa el Teatro Odeón para nuestra comunidad y con el compromiso de aportar nuestro tiempo, trabajo y capacidades para garantizar su continuidad.

Al asumir, nos encontramos con una institución en una “situación económica y financiera sumamente delicada, con importantes deudas y obligaciones originadas en períodos anteriores”.

Desde entonces hemos trabajado intensamente para ordenar su administración, regularizar compromisos, recuperar la confianza y sostener el funcionamiento del Teatro.

En este proceso ha resultado fundamental el “generoso acompañamiento de nuestros auspiciantes, colaboradores, instituciones y de todas aquellas personas que creen en el valor cultural del Odeón”. Gracias a ese apoyo y a un enorme esfuerzo de gestión, comenzábamos a avanzar hacia una situación de mayor orden y previsibilidad.

Sin embargo, cuando entendíamos que estábamos comenzando a superar las dificultades recibidas, la Fundación fue notificada de una “demanda laboral por un monto de extraordinaria magnitud”, iniciada por una ex empleada que se ha considerado despedida. El monto reclamado, de prosperar en los términos planteados, excedería ampliamente la capacidad económica y patrimonial de la Fundación.

Existe además un antecedente que, por razones de transparencia institucional, consideramos importante poner en conocimiento de la comunidad: “la persona que actualmente efectúa el reclamo laboral participó durante la administración anterior como empleada de confianza del presidente que era su padre quien le encargó realizar tareas administrativas de la Fundación Odeón”.

Es precisamente durante períodos anteriores a la asunción de esta Comisión cuando se originaron las importantes dificultades económicas y obligaciones que actualmente estamos procurando ordenar.

Por ello, quienes asumimos voluntariamente y ad honorem la conducción de la Fundación el 26 de marzo nos encontramos hoy no solamente trabajando para afrontar una situación económica que no generamos, sino también frente a un reclamo judicial de enorme magnitud vinculado a una persona que tuvo participación en la propia institución durante una administración precedente.

Esta situación nos preocupa profundamente.

Las consecuencias económicas de un reclamo de esta magnitud podrían “comprometer seriamente la continuidad de la Fundación Odeón y del Teatro”, poniendo en riesgo un espacio emblemático de nuestra ciudad, su programación cultural y artística y las fuentes de trabajo que dependen de su funcionamiento. La actual Comisión está adoptando todas las medidas legales, administrativas e institucionales necesarias para “defender el patrimonio de la Fundación y preservar la continuidad del Teatro Odeón”.

Pero entendemos también que una institución con la historia y el significado que tiene el Odeón no pertenece solamente a quienes circunstancialmente tenemos la responsabilidad de administrarla.

“El Teatro Odeón forma parte del patrimonio cultural de Concordia”.

Por eso consideramos nuestra responsabilidad de informar a la comunidad sobre una situación que podría afectar seriamente su futuro.

Nuestro compromiso continúa siendo el mismo que asumimos aquel “26 de marzo de 2026”: trabajar de manera desinteresada, transparente y responsable para que el Teatro Odeón permanezca abierto, activo y al servicio de la cultura de nuestra ciudad.

Agradecemos profundamente a nuestros auspiciantes, colaboradores, trabajadores, artistas, instituciones y a toda la comunidad que nos acompaña y sostiene.

Hoy, más que nunca, “preservar el Odeón es preservar una parte de la historia y de la cultura de Concordia”.

GLORIA WARNER Secretaria

OSVALDO PÉREZ HATOUM Presidente

Comisión Administradora Fundación Odeón